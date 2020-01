LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, parte la rincorsa al titolo di Arianna Fontana e Martina Valcepina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2020 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria) prenderà il via la rassegna continentale e non vi sono dubbi che in casa Italia i fari saranno puntati su Arianna Fontana e Martina Valcepina.

Le due azzurre si presentano ai nastri di partenza forti di ottimi riscontri in Coppa del Mondo. La fuoriclasse di Polaggia di Berbenno ha portato il computo dei podi in CdM a 36, essendo in quinta posizione nella graduatoria femminile all-time come top-3 in CdM negli sport invernali. Per quanto concerne invece Valcepina, la nativa di Sondalo ha raggiunto quota 18 podi in World Cup (5 vittorie, 5 secondi posti e 8 terzi posti). Statistiche di un certo rilievo se si pensa a quello che le due seppero fare nell’edizione del 2018, quando centrarono una strepitosa doppietta nella classifica generale a Dresda (Germania).

Da considerare anche Cynthia Mascitto in crescita in questa prima parte d’annata. Sul versante maschile cercheranno di non essere da meno Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola, anche se raggiungere le vette al femmnile sarà complicato. Un’Italia, dunque, ambiziosa che inizierà la propria avventura quest’oggi con i quarti di finale dei 1500 e dei 500 metri e le batterie dei 1000 metri maschili e femminili. Vedremo poi anche i quarti delle staffette. Un programma estremamente intenso in cui non saranno ammessi errori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2020 di short track: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse