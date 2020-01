Semifinali Coppa Italia calcio 2020: date, programma, orari, tv e calendario

Le semifinali della Coppa Italia 2020 di calcio si giocheranno in match di andata (11-12 febbraio) e ritorno (3-4 marzo). Il torneo è giunto nella sua fase calda, nell’arco di tre settimane conosceremo il nome delle due squadre che si contenderanno il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta dell’unico turno della competizione che prevede la doppia partita e che non si decide in un match secco da dentro o fuori, ricordiamo che vige la regola dei gol in trasferta in caso di una vittoria per parte o di due pareggi.

La Juventus ha avuto la meglio sulla Roma nei quarti di finale e ora se la dovrà vedere col Milan che ha regolato il Torino ai supplementari: i bianconeri partiranno con il favore del pronostico e puntano a raggiungere l’atto conclusivo ma attenzione perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo e può succedere di tutto, i rossoneri si giocano una fetta importante della stagione. Il Napoli, capace di eliminare la Lazio detentrice del trofeo, se la dovrà vedere con la vincente di Inter-Fiorentina che si affronteranno questa sera a San Siro: si preannuncia una doppia sfida particolarmente avvincente e appassionante dove ne vedremo davvero delle belle.

Di seguito il calendario, le date, il programma dettagliato e gli orari delle semifinali della Coppa Italia di calcio 2020. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA ITALIA CALCIO 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

MARTEDÌ 11 e MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO – ANDATA SEMIFINALI:

Milan-Juventus

Inter/Fiorentina-Napoli

Le date esatte dei due incontri sono ancora da definire. L’orario d’inizio delle partite è fissato alle ore 20.45.

MARTEDÌ 3 e MERCOLEDÌ 4 MARZO – RITORNO SEMIFINALI:

Juventus-Milan/Torino

Napoli-Inter/Fiorentina

Le date esatte dei due incontri sono ancora da definire. L’orario d’inizio delle partite è fissato alle ore 20.45.

SEMIFINALI COPPA ITALIA CALCIO 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

