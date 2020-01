Semifinali Coppa Italia 2020: calendario, programma, orari, date, tv, streaming

Sono stati ufficializzati gli orari, con relative date, delle semifinali di Coppa Italia per la stagione 2019-2020, che si svolgeranno tra febbraio e marzo e che vedranno coinvolte da una parte Inter e Napoli, dall’altra Milan e Juventus.

Curiosamente, i due club di Milano giocheranno a ventiquattr’ore di distanza in quel di San Siro, in due sfide dal ricco fascino per l’incrocio tra blasone, storia e calore delle città coinvolte. Scendono complessivamente in campo ben 30 Coppe Italia, oltre a 24 ulteriori finali. Di queste formazioni, la più titolata è la Juventus con 13 successi, davanti all’Inter con 7 e a Milan e Napoli con 5. Si cerca in questo caso l’appuntamento con la finale di Roma, in gara secca il prossimo 13 maggio. In Serie A questi sono i piazzamenti delle squadre coinvolte: 1° posto per la Juventus, 2° per l’Inter, 8° Milan, 10° Napoli.

Le semifinali di Coppa Italia 2019-2020 si terranno il 12 e 13 febbraio per le gare di andata e il 4 e 5 marzo per quelle di ritorno. Sarà possibile seguire le partite in diretta tv gratis e in chiaro sui canali della Rai, oltre che in streaming su RaiPlay, benché non sia stato ancora precisata la programmazione in merito (verosimilmente Rai1). OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta delle partite, per non perdersi davvero nulla.

SEMIFINALI COPPA ITALIA 2020: PROGRAMMA E ORARI

ANDATA

Mercoledì 12/02/2020

Ore 20:45 Inter-Napoli

Giovedì 13/02/2020

Ore 20:45 Milan-Juventus

RITORNO

Mercoledì 04/03/2020

Ore 20:45 Juventus-Milan

Giovedì 05/03/2020

Ore 20:45 Napoli-Inter

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse