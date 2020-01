Sci di fondo, Therese Johaug domina lo skiathlon di Oberstdorf 2020 e allunga in classifica di Coppa del Mondo

La norvegese Therese Johaug domina lo skiathlon femminile di Oberstdorf, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo e vola in classifica generale, rafforzando il primato, anche in virtù dei punti bonus raccolti durante la gara. Seconda l’altra norvegese Ingvild Oestberg, terza posizione per l’austriaca Teresa Stadlober. Fuori dalle trenta le azzurre: la migliore delle italiane è Anna Comarella, 35ma, mentre Francesca Franchi è 46ma, infine si ritira Ilaria Debertolis.

Nella prima parte di gara in tecnica classica Johaug forza subito il ritmo e chilometro dopo chilometro incrementa nei confronti delle prime inseguitrici, anche oggi costrette a lottare per la seconda posizione. Inizia bene Anna Comarella, che però poi piano piano scivola fuori dalla zona punti.

Dopo 6.2 km Johaug va a prendersi i 15 punti bonus, mentre alle sue spalle il gruppo che lotta per la seconda piazza si riduce ad otto unità. La finlandese Krista Parmakoski guadagna 12 punti, 10 per la norvegese Ingvild Oestberg, mentre in casa Italia arriva il ritiro di Ilaria Debertolis, con Anna Comarella e Francesca Franchi fuori dalle trenta.

A metà gara Johaug vanta 14″1 sulla connazionale Oestberg, passata a condurre il gruppetto inseguitore, ma nella prima parte della frazione in tecnica libera Johaug libera tutti i cavalli passando ai 9.9 km con un margine di 21″6 sule rivali, conquistando altri 15 punti bonus. Ne incamera 12 Oestberg, mentre 10 vanno alla svedese Ebba Andersson.

Si stabilizza il margine di Johaug, che alla fine taglia il traguardo in 40’05″2, con 15″5 sulla connazionale Oestberg, seconda, mentre la terza piazza va all’austriaca Teresa Stadlober a 15″6. In casa Italia oggi non ci sono punti per le azzurre al traguardo: 35ma a 3’17″8 Anna Comarella, 46ma a 4’27″3 Francesca Franchi.

Foto: Pier Colombo