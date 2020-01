La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si trasferisce in un’altra delle sue località storiche. Infatti domani comincia la tre giorni di gare in quel di Kitzbuehel. Si parte con il superG previsto alle ore 11.30 (diretta tv su Eurosport e su Rai Sport+ HD). Solo i più grandi velocisti hanno vinto a Kitzbuehel e purtroppo non ci sarà colui che ha dominato la Streif nelle ultime stagioni. Dominik Paris ha trionfato per quattro volte in carriera sul tracciato austriaco, ma proprio un giorno prima della prove cronometrate si è rotto il crociato, mettendo fine alla sua stagione. Termina in questo modo anche il duello a distanza con Beat Feuz. Lo svizzero è ormai lanciatissimo verso la conquista della coppa di discesa e l’unico rivale era proprio l’altoatesino. Feuz cerca ancora la prima vittoria in carriera su questo tracciato, ma si può considerare ovviamente tra i favoriti sia in superG sia in discesa. In entrambe le gare veloci grande attenzione ai padroni di casa austriaci. Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr puntano alla vittoria davanti al loro pubblico. In casa Italia, ‘infortunio di Paris ha tolto certezze e speranze alla velocità azzurra, che comunque spera in un colpo di coda da parte delle “seconde linee”, guidate da un sempre super motivato Christof Innerhofer.

Sci alpino, startlist e pettorali di partenza superG Kitzbuehel 2020: programma, orario e tv

Si parte con il superG in programma domani alle ore 11.30 (diretta tv su Eurosport e su Rai Sport+ HD). Vi sarà anche la diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma:

Venerdì 24 gennaio

11.30 SuperG maschile a Kitzbuehel

LA STARTLIST DEL SUPERG A KITZBUEHEL

202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

break

11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

14 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

15 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

17 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

18 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

break

21 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

23 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

28 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

29 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic

30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

break

31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

32 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

33 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

36 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head

37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

39 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol

42 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

43 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head

44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

48 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

49 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head

50 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer

51 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

53 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

54 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli

56 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

57 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

