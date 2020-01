LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: Tore Bjoerseth Berdal vince la gara assoluta! Gjeitnes trionfa nel finale tra le donne!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.40 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della Marcialonga. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

11.39 Al momento la sola italiana arrivata al traguardo è Sara Pellegrini, al 13° posto a 11’32″58.

11.38 Classifica femminile

1 Gjeitnes (NOR) 3:21’59″20

2 Slind (NOR) +7″08

3 Korsgren (SWE) ’57″46

4 Dahl (SWE) +3’04″17

5 Fleten (NOR) +3’24″65

6 Norgren (SWE) +4’30″33

7 Smutna (AUT) +7’18″65

8 Elebro (SWE) +7’30″09

9 Larsson (SWE) +9’50″94

10 Tsareva (RUS) +10’39″91

11.34 Modificato ancora il piazzamento di Northug, che dovrebbe a questo punto essere definitivamente 101°.

11.33 Questi i primi cinque italiani

48 Panisi +5’54″55

68 Varesco +8’49″31

72 Conti 9’27″84

94 Lorenzi 13’57″64

106 Tanel 15’55″02

11.28 Classifica dei primi dieci al maschile

1 Berdal (NOR) 3:05’52″01

2 Gjerdalen (NOR) +1″56

3 Eliassen (NOR) +2″79

4 Nygaard (NOR) +10″02

5 Pedersen (NOR) +17″69

6 Holmberg (SWE) +22″14

7 Thyli (NOR) +24″53

8 Hoelgaard (NOR) +25″18

9 Roethe (NOR) +33″07

10 Jespersen (NOR) +33″40

11.25 Viene corretto il piazzamento di Northug, che è 100°.

11.24 13° posto per Sara Pellegrini, che chiude con un ritardo di 11’32″58 da prima delle italiane.

11.23 Settima l’austriaca (nata in quella che oggi è Repubblica Ceca) Smutna, a 7’18″65 da Gjeitnes.

11.21 Arriva Petter Northug, 99° a 15’03″62.

11.20 Quasi 14 minuti di ritardo per Christian Lorenzi, il quarto degli italiani al 92° posto.

11.18 Arrivate anche Dahl, Fleten e Norgren tra le donne. Le due svedesi chiudono rispettivamente a 3’04″17 e a 4’30″33, la norvegese a 3’24″65.

11.16 Arriva anche il secondo degli italiani, Simone Varesco, a 8’49″31 da Berdal. Chiude 68°. Poi c’è Tiziano Conti 72° a 9’27″84.

11.14 Arrivato anche il primo degli italiani, Gilberto Panisi, 49°.

11.13 Korsgren terza a 57″5.

11.12 KARI VIKHAGEN GJEITNES VINCE LA MARCIALONGA FEMMINILE! Slind a 7 secondi.

11.10 Gjeitnes allunga nei confronti di Slind, è ormai vicinissima al successo!

11.10 Dario Cologna 25° nella gara assoluta a 1’27″34 da Berdal.

11.09 Korsgren però ha ceduto all’attacco della Cascata, è lotta tra le due norvegesi per la vittoria!

11.08 Ultimo chilometro per le donne, e sono sempre Korsgren, Gjeitnes e Slind a comandare!

11.07 Nygaard quarto a 10″, Pedersen a 17″69. Nono posto per Sjur Roethe a 33 secondi, undicesimo Vylegzhanin un secondo più indietro.

11.06 VINCE TORE BJOERSETH BERDAL! Gjerdalen a 1″6 ed Eliassen a 2″8!

11.05 Ultimi 200 metri, parte Berdal!

11.05 Molla Nygaard, restano in tre!

11.04 Sarà una Marcialonga norvegese, bisogna ancora scoprire il nome vittorioso a 500 metri dall’arrivo!

11.03 Continua il forcing di Eliassen a 700 metri dal traguardo, gli resistono in tre: Gjerdalen, Berdal e Nygaard!

11.01 Eliassen si mette davanti e prova a staccare tutti, ma al momento non ci riesce! Ultimo chilometro!

11.00 Fatica Sjur Roethe, Cologna ha già perso le code dei primi, tre ore di gara a 1200 metri dal termine!

10.59 Si porta davanti Gjerdalen, Nygaard gli resta incollato e con lui molti altri!

10.58 Gjerdalen si inserisce alle spalle di Nygaard, si sale sui duri tornanti che toccano anche una pendenza del 12%!

10.57 Nygaard approccia queste fasi decisive al comando, seguito da Mathisen e Gjerdalen. 2 km all’arrivo, e c’è la salita della Cascata!

10.56 Ecco arrivare il ponte che precede la salita che deciderà tutto!

10.54 Ci sono tre file di uomini davanti, ancora nessuno che vuole prendere il largo quando ci avviciniamo alle tre ore di gara!

10.52 Nessuno ha ancora deciso di prendere l’iniziativa, e i km all’arrivo sono 3.5!

10.49 Ultimi 5 km per gli uomini, con Sjur Roethe che si fa vedere nelle parti avanzate del gruppo. In risalita anche Eliassen e Gjerdalen.

10.48 Tra le donne se n’è andata Gjeitnes, con Slind e Korsgren a varie decine di metri di distanza!

10.45 Anche Kardin non riesce a prendere il largo, fase al momento molto incerta con 6 km da percorrere.

10.42 Kardin aumenta il ritmo!

10.39 Restano davanti Nygaard e Mathisen, ma il gruppo di testa si è ricompattato.

10.36 Dieci chilometri all’arrivo!

10.35 Nygaard e Mathisen per il momento rimangono con circa 4 secondi di vantaggio sui primi degli inseguitori.

10.34 E Nygaard forza improvvisamente l’andatura, Mathisen cerca di stargli incollato, il gruppo dopo un primo momento di difficoltà sembra in grado di tornare sotto.

10.33 Nygaard ora davanti, poi il gruppo svedese.

10.30 Ha preso la leadership il norvegese Mathisen.

10.29 A due ore e mezza di gara, i primi della classe passano a Tesero, appena meno di tremila abitanti.

10.27 Intanto sono arrivati i primi della Marcialonga Light, che è stata vinta dal russo Egor Mitroshin tra gli uomini e dalla ceca Tereza Hujerova tra le donne. I rispettivi tempi sono di 2:04’42″24 e 2:22’43″27.

10.25 Ultimi 15 km!

10.22 Korsgren, Slind e Gjeitnes: saranno loro a giocarsi la vittoria nel femminile.

10.20 17 km all’arrivo, con Kriukov che si è messo in testa assieme ad Anders Aukland.

10.16 C’è ancora una fase di attesa in entrambe le gare.

10.13 Per la quinta posizione femminile Fleten ha staccato Smutna di 27 secondi.

10.10 E intanto Anders Aukland, con tutta l’esperienza dei suoi 47 anni, decide di porsi al comando quando mancano appena più di 20 km al traguardo.

10.08 Sono passate in otto allo sprint di Predazzo del km 45.8: Korsgren (Svezia), Slind e Gjeitnes (Norvegia), Smutna (Rep. Ceca), Fleten (Norvegia), Norgren (Svezia) sono le prime sei, e la vincitrice di un anno fa è a oltre quattro minuti.

10.05 Gilberto Panisi, primo degli italiani, è passato a 10 secondi da Novak, mentre tra le donne Smutna è a due minuti dalle leader.

10.04 2:01’59″49 il tempo di Novak, mentre tra le donne la svedese Korsgren passa in 2:12’45″24 seguita da Slind e Gjenties.

10.02 Passa per primo allo sprint Max Novak, davanti a Kardin. E all’ottavo posto c’è Dario Cologna, nel gruppo di testa anche Roethe, Vylegzhanin, Musgrave.

10.00 Superate anche le due ore di gara.

9.59 Siamo ormai in prossimità di Predazzo.

9.56 Si è leggermente staccato Eliassen, difficile dire se per problemi, rifornimenti o altre ragioni.

9.55 Quartetto sempre in testa tra le donne, Smutna resta staccata a 1’10”. Tra le quattro di testa le norvegesi Slind e Gjeitnes.

9.53 28 km all’arrivo.

9.51 Si passa davanti al Trampolino Dal Ben, il principale luogo italiano per quel che riguarda il salto con gli sci.

9.49 Sono 29 attualmente gli uomini che guidano la gara, mentre non siamo molto lontani dallo sprint di Predazzo.

9.47 Il russo Dvoskin si mette ora a tirare nella gara assoluta.

9.44: Sono in quattro al comando nella gara femminile, guidate da Korsgren. Il gruppo di Smutna è a una ventina di secondi.

9.42: Cercano di fare ritmo adesso i norvegesi, con Eliassen che vuole fare da protagonista.

9.41: Siamo di nuovo a Moena, e al comando del gruppo di testa c’è lo svedese Max Novak. Superata la metà gara.

9.38: Intanto i passati a Canazei sono diventati oltre mille.

9.35: Problemi per il norvegese Pettersen con uno sci.

9.32: C’è Kardin al comando del gruppo di testa.

9.29: Sono ancora 38 i km da percorrere per gli uomini al comando.

9.26: Il gruppo torna compatto. Ripresi Kardin, Thele, Fjele, Berg e Impola sotto l’azione dello svedese Berdahl

9.23: Si avvicinano gli inseguitori al gruppetto di testa nella gara maschile

9.18: Sono 29 i secondi di vantaggio del gruppetto di testa

9.16: E’ lo svedese Berdahl, vincitore della Vasaloppet lo scorso anno, a fare l’azione tra gli inseguitori: gruppo allungato che sta recuperando secondi su secondi

9.12: Prova a guadagnare qualcosa il gruppo, ora sono 43 i secondi di vantaggio dei cinque di testa, Kardin, Thele, Fjele, Berg e Impola

9.06: Sono 47 i secondi di vantaggio dei cinque fuggitivi nella gara maschile. Stanno dando il massimo per allontanarsi dal gruppo dei favoriti

9.00: Il primo degli italiani nella gara maschile è Panisi, 23mo a 45″, in campo femminile la prima italiana è Sara Pellegrini, 17ma a 42″ dalla vetta

8.58: La norvegese Slind passa prima nella gara femminile a Canazei, davanti a Smutna, Gjeitnes e Korsgren, Norgren a 10″

8.56: Aumenta il vantaggio del gruppetto di testa, il gruppo degli inseguitori, allungato ma numeroso, guidato da Vyleghzanin con Cologna, Roethe, Eliassen a 34″

8.53: Kardin, Thele, Fjele, Berg e Impola formano il gruppetto di testa maschile quando si entra a Canazei, dove ci sarà il giro di boa per il ritorno verso la Val di Fiemme

8.52: Il gruppetto di testa si sta avvicinando a Canazei, in campo femminile gruppo compatto

8.45: Thele ha fatto il vuoto, sembra deciso a proseguire nella sua azione. Una decina di metri di vantaggio su un paio di inseguitori e più indietro diversi gruppetti

8.38: Sempre il norvegese Thele a fare l’andatura, gruppetto allungato di una quindicina di atleti, ci sono i migliori

8.30: Andamento lento nella gara femminile, ritmo rallentato e gruppo che si ricompatta, gara meno dura di quello che ci si poteva aspettare senza la nevicata

8.28: Gruppo sulla salita che porta verso Pozza di Fassa

8.24: Nessuno vuole tirare adesso, nella notte è caduto qualche centimetro di neve che sta rallentando i binari, per chi sta davanti fatica doppia e dunque non tutti sono disposti a fare l’andatura

8.23: Nella gara femminile svedesi a fare l’andatura, gruppo allungato ma compatto

8.21: Cinque atleti davanti nella gara maschile grazie all’azione di Thele

8.17: Ripreso Impala, ora l’andatura viene fatta dal norvegese Thele, gruppo allungatissimo e gruppetto di sette uomini davanti con piccolo vantaggio rispetto al gruppo

8.15: In campo femminile l’andatura è fatta dalla svedese Magdalena Pajala, Britta Johansson Norgren tra le prime e c’è anche Sara Pellegrini, ex azzurra di fondo, nel gruppo di testa

8.13: Roethe è nelle prime posizioni del gruppo e questo denota, oltre che grande condizione (ma quello lo dimostra il terzo posto di Oberstdorf ieri) anche volontà di essere protagonista del norvegese

8.10: E’ lo svedese Bob Impola a prendere un piccolo vantaggio quando siamo circa al terzo km di gara

8.06: Ritmo non elevatissimo, come da programma nella prima parte di gara. Al via, tra gli altri, anche il motociclista Marco Melandri e l’ex portiere azzurro Francesco Toldo

8.03: Gruppo compatto con tutti i migliori davanti nel primo km di gara che presenta una salita piuttosto impegnativa

8.00: Partita la Marcialonga al maschile

7.55: Percorso classico con gli atleti che raggiungeranno Cavalese da Moena, transitando per Canazei, Predazzo, Lago di Tesero e lungo l’ultima rampa in località Cascata, che spesso fa selezione prima dell’arrivo.

7.51: Partita la gara femminile

7.49: Per l’Italia in campo maschile c’è attesa per le prove di Gilberto Panisi, Matteo Tanel e Mauro Brigadoi, mentre in campo femminile si punta su Chiara Caminada

7.45: Alle 7.50, invece, prenderà il via la gara femminile con qualche star del passato in coppa del mondo come la svedese Britta Johansson Norgren che se la vedrà per la vittoria con la ceca Katherina Smutna ma attenzione anche alle norvegesi Astrid Øyre Slind e Kari Vikhagen Gjeitnes e alle svedesi Lina Korsgren ed Elin Mohlin

7.41: Al via anche i vincitori delle ultime due stagioni, il norvegese Eliassen e il russo Chernousov

7.38: promette grande spettacolo la edizione numero 47 della Marcialonga che, in campo maschile, metterà di fronte gli specialisti delle lunghe distanze e i protagonisti attuali di Coppa del Mondo come Roethe, ieri terzo nello Skiathlon di Oberstdorf e Cologna, ieri settimo in Germania e poi c’è la “variabile” Northug, il fuoriclasse norvegese che, dopo avere vinto tutto, si cimenta nella gara più lunga

7.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e agli appassionati di sport invernali, benvenuti alla diretta live della edizione 2020 della Marcialonga

La presentazione della Marcialonga 2020 – Programma, orari, Tv della Marcialonga 2020

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione numero 47 della Marcialonga, gara internazionale di granfondo, che prenderà il via da Moena con oltre 7 mila atleti e appassionati che si daranno battaglia sui 70 km che portano fino a Cavalese da percorrere rigorosamente a tecnica classica.

L’attesa in campo maschile è tutta per tre super campioni, due dei quali hanno caratterizzato gli ultimi tre lustri di Coppa del Mondo, il norvegese Petter Northug, che si è ritirato già da tre anni dall’attività internazionale, lo svizzero Dario Cologna che invece non più tardi di ieri, ha conquistato un ottimo settimo posto nello Skiathlon di coppa del Mondo a Oberstdorf, dove al terzo posto si è piazzato Sjur Roethe, altro protagonista della Marcialonga di oggi, norvegese, tre volte oro iridato in staffetta ai Mondiali, che si regala 70 km in classico come premio per essere tornato sul podio di una gara di Coppa del Mondo. Attenzione anche agli specialisti delle lunghe distanze, come il vincitore dello scorso anno, Petter Eliassen. l’ex nazionale norvegese Tord Asle Gjerdalen o gli ex medagliati iridati o olimpici russi Maksim Vylegžanin, Aleksandr Panžinskij, Ilya Chernousov, vincitore dell’edizione 2018, Alexander Legkov ed Evgenj Dementiev. Al via anche il britannico Andrew Musgrave. Per l’Italia al via Gilberto Panisi, Matteo Tanel e Mauro Brigadoi.

In campo femminile favori del pronostico per le due atlete più attese, la svedese Britta Johansson Norgren e la ceca Katerina Smutna che si danno battaglia spesso e volentieri nelle granfondo. Attenzione anche alle norvegesi Astrid Øyre Slind e Kari Vikhagen Gjeitnes e alle svedesi Lina Korsgren ed Elin Mohlin, mentre tra le italiane punta in alto Chiara Caminada.

OA Sport seguirà in diretta la edizione numero 47 della Marcialonga, gara internazionale di granfondo, con partenza da Moena (con colpo di cannone) alle 7.50 per la gara femminile e alle 8.00 per la gara maschile, minuto per minuto per non perdere nemmeno un attimo della festa dello sci di fondo sulle nevi delle Valli di Fiemme e Fassa.

