Sci alpino, Dominik Paris si opera: oggi verrà ricostruito il crociato anteriore

Dominik Paris verrà sottoposto a un intervento chirurgico oggi pomeriggio a Ortisei. Lo sciatore italiano verrà operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rotto ieri cadendo durante un allenamento in Austria alla vigilia del weekend di Kitzbuehel valido per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’altoatesino della Val d’Ultimo stava disputando una stagione davvero strepitosa condita tra le altre cose dalle due vittorie in discesa a Bormio e dal secondo posto a Wengen pochi giorni fa, la sua annata agonistica è finita con anticipo proprio sul più bello ma Dominik Paris è fiducioso come ha dichiarato ai microfoni della Fisi: “È un’operazione che devo fare e, dopo aver parlato con i dottori, abbiamo deciso di farla subito. Sono in buone mani e mi auguro che vada tutto per il meglio“.

Foto: FISI/Pentaphoto