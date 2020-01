Sci alpino, Coppa Europa 2020: Patrick Fuerstein vince il gigante di Meribel, quinto Daniele Sorio dopo una rimonta storica

Patrick Fuerstein prosegue nel suo ottimo momento di forma e domina anche il gigante di Meribel (Francia) valevole per la Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Lo sciatore austriaco ha chiuso con il tempo complessivo di 2:16.61, dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche in 1:09.71, quindi gestendo nella seconda con il quinto in 1:06.90. Si piazza in seconda posizione il norvegese Atle Lie McGrath a 72 centesimi, dopo aver terminato al quarto posto la prima manche, quindi completa il podio l’austriaco Thomas Dorner a un secondo esatto.

Quarta posizione per il tedesco Bastian Meisen a 1.13, con otto gradini risaliti nella seconda metà di gara, mentre si piazza in quinta posizione uno straordinario Daniele Sorio. Il nostro portacolori, infatti, aveva chiuso in ventiseiesima posizione la prima manche, quindi nella seconda ha stampato il miglior tempo e ha superato le bellezza di 21 rivali, chiudendo a 1.30 dalla vetta. In sesta posizione troviamo il primo dei padroni di casa, Leo Anguenot a 1.31, mentre è settimo il nostro Roberto Nani a 1.45. Completano la top ten lo svizzero Sandro Jenal ottavo a 1.50, quindi nono l’austriaco Raphael Haaser a 1.60, mentre è decimo il tedesco Julian Rachfuss a 1.77.

Gli altri italiani: chiude in quindicesima posizione Andrea Ballerin a 2.22, diciottesimo Alex Zingerle a 2.53, ventesimo Alex Hofer a 2.65, mentre termina oltre la trentesima posizione Filippo Della Vite a 4.23. Non completano la rispettiva prova Matteo Canins e Michele Gualazzi.

Foto: shutterstock