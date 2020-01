Sci alpino, Coppa Europa 2020: Nadine Fest concede il bis anche nella seconda discesa di Sankt Anton, splendida terza Valentina Cillara Rossi

Dominatrice assoluta. Nadine Fest chiude con una doppietta la due-giorni di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Dopo il netto successo di ieri, infatti, la padrona di casa ha replicato anche nella seconda discesa, disputata anche in questo caso in due manche. La sciatrice di Villach classe 1998, anche oggi ha completato le due prove con i migliori tempi in entrambe le occasioni: 55.20 nella prima metà di gara, 56.02 nella seconda, per un crono complessivo di 1:51.22. Al secondo posto, a ben 99 centesimi, la svizzera Juliana Suter, unica a chiudere con un distacco accettabile. Completa il podio la nostra Valentina Cillara Rossi a 1.74, dopo una prestazione decisamente migliore rispetto a quanto visto ieri.

Quarta posizione per l’austriaca Rosina Schneeberger a 1.85, quinta per la svizzera Vivianne Haerri a 2.07, mentre dal sesto all’ottavo posto troviamo tre atlete francesi. Si incomincia con Madeleine Chirat, sesta a 2.19, quindi settima Esther Paslier a 2.26 e ottava Anouck Errard a 2.36. Completano la top ten la tedesca Carina Stuffer nona a 2.38, quindi è decima la svizzera Lindy Etzensperger a 2.41.

Distanti, invece, le altre azzurre. Diciassettesimo posto per Elena Dolmen a 2.83, ventunesima per Monica Zanoner a 3.03, ventiquattresima per Heloise Edifizi a 3.34, davanti a Sofia Pizzato a 3.41, ventisettesima Giulia Albano a 3.48, davanti a Carlotta Da Canal a 4.04 e Jole Galli, ventinovesima a 4.07. Chiudono oltre la trentesima Elisa Schranzhofer a 4.74, Alice Mus a 4.83, e Teresa Runggaldier a 5.33.

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock