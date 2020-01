Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2020: si parte con la prima discesa, Sofia Goggia e le azzurre vogliono stupire

Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di Bansko (Bulgaria). Sulla pista denominata Banderica si parte alle ore 9.45 con la prima discesa libera, che andrà a recuperare quella cancellata a dicembre in Val d’Isere per colpa del maltempo. Sarà un weekend particolarmente ricco di gare e spunti, dato che domani sarà di scena un’altra discesa, prima del supergigante di domenica che farà calare definitivamente il sipario sulla trasferta sulle nevi bulgare.

Le protagoniste della velocità avranno pane per i loro denti, con tre prove in successione che assegneranno punti pesanti per le classifiche di specialità e regaleranno successi di tappa importanti in una specialità che, per quanto visto sino ad ora, una padrona ben definita non ce l’ha. Abbiamo assistito, infatti, alle vittorie di Ester Ledecka e Nicole Schmidhofer ad inizio stagione in quel di Lake Louise quindi al successo di Corinne Suter nella nebbia di Altenmarkt. In ogni caso le nostre portacolori si sono dimostrare ampiamente della partita soprattutto a livello di squadra.

Le italiane, proprio per questo motivo, partono per la prima discesa con la chiarissima intenzione di fare bene e confermare quanto di buono fatto sino ad ora. La nostra punta di diamante, Sofia Goggia, è ancora alla caccia del primo trionfo in discesa (ha vinto a Sankt Moritz in supergigante) e proverà a interrompere il digiuno azzurro sulla pista di Bansko. Alle sue spalle, tuttavia, non c’è il vuoto, anzi, ci sono diverse protagoniste che vogliono conferme importanti da questa prova. In questo caso non mancherà nemmeno Federica Brignone che proverà a dire la sua, sfruttando un tracciato molto più simile ad un supergigante piuttosto che ad una canonica discesa.

Nicol Delago e Francesca Marsaglia, inoltre, sono reduci da diversi risultati di spicco sottoforma di podi e piazzamenti e vogliono proseguire su questa strada, per una squadra di velocità che non delude mai le attese. Quali saranno, quindi, le nostre minacce principali? Guardando la classifica generale non possiamo non mettere al primo posto la svizzera Corinne Suter che, non senza sorpresa, sta volando con 225 punti grazie ad un avvio di stagione assolutamente ad alti livelli. Alle sue spalle la sempre pericolosissima ceca Ester Ledecka con 182, quindi la prima della nutritissima pattuglia austriaca, Nicole Schmidhofer, con 154.

Le biancorosse, al momento, sono la delusione di questa Coppa del Mondo e sono chiamate alla riscossa. Le varie Stephanie Venier, Nina Ortlieb, Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer e Mirjam Puchner, non hanno ancora trovato la zampata giusta, per cui proveranno a rifarsi proprio a Bansko, una pista che è entrata da poco nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile ma che sta diventando sempre più un appuntamento fisso. Vedremo, quindi, chi festeggerà al termine di questa prima prova, con la possibilità di rifarsi sin da domani.

