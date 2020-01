Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: operazione riscatto a Rosa Khutor per Sofia Goggia

Operazione riscatto! Sofia Goggia si prepara a tornare in pista dopo aver saltato le ultime due gare di Bansko. Nella prima discesa in Bulgaria la bergamasca è stata vittima di una brutta caduta e ha deciso di non prendere parte alla seconda libera del sabato e poi anche al supergigante della domenica. Una scelta dovuta alle condizioni della sua tibia, molto dolorante e dunque assolutamente da preservare. Anche per questo motivo Sofia correrà a Rosa Khutor con una protezione speciale alla gamba.

La pista delle Olimpiadi 2014 è pronta dunque ad ospitare la Coppa del Mondo femminile per un weekend tutto dedicato alla velocità. Ci si attende molto da Goggia, che sta vivendo una stagione difficile e finora con molti bassi e pochissimi alti. La vittoria di St.Moritz è sicuramente il miglior ricordo finora di quest’anno e la bergamasca sperava di cominciare proprio da quella gara la sua risalita nelle due classifiche di specialità di discesa e super-G.

Successivamente sono arrivati un quarto posto ad Altenmarkt e purtroppo la deludente tre giorni di Bansko. I tre zeri sulle nevi bulgare sono pesantissimi per le speranze di Goggia di poter competere per una sfera di cristallo. Una caduta che davvero non ci voleva ed arrivata anche nel momento peggiore della stagione, quando proprio la velocità tornava ad essere protagonista.

Adesso c’è una due giorni importante a Sochi dove Sofia ha l’occasione di poter tornare subito competitiva. Ovviamente dipenderà molto dallo stato di salute della sua tibia, ma la bergamasca è una combattente e appena di aprirà il cancelletto ogni possibile dolore svanirà. L’operazione riscatto è già partita.

Foto: Lapresse