Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la “Valanga Rosa” alla conquista di Bansko. Italia in vetta alla classifica per nazioni

È stato un fine settimana indimenticabile per il settore femminile dello sci alpino italiano. In quel di Bansko l’Italia ha recitato il ruolo di assoluta protagonista, prendendosi in questo modo la vetta della classifica per nazioni. Un sorpasso all’Austria arrivato grazie ad una serie di risultati incredibili con una vittoria e altri quattro podi. Un bottino che addirittura poteva essere anche più cospicuo e leggendario con un pizzico in più di fortuna nel super-G di ieri, vista l’uscita di Brignone (era in testa) a poche porte dal traguardo.

Le indicazioni per un weekend da leggenda erano già arrivate il venerdì nella prima discesa in programma, che recuperava quella cancellata in Val d’Isere. Federica Brignone ha sfiorato la vittoria, battuta solo da Mikaela Shiffrin, tornata a trionfare in Coppa del Mondo (doppietta con il super-G di ieri), ma è il risultato della squadra ad essere stato unico e storico: tre azzurre nelle cinque, cinque nelle dodici e otto nelle trenta, mai era successo in precedenza che l’Italia mettesse così tante atlete a punti in discesa.

Il sabato, però, è stato il giorno indimenticabile, dove è maturata addirittura la quarta tripletta della storia dello sci alpino femminile italiano. Sul gradino più alto del podio ci è salita Elena Curtoni, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo in carriera, che ha preceduto le connazionali Marta Bassino (primo podio per lei in discesa) ed ancora Federica Brignone, che ha concesso il bis dopo la gara del giorno prima. Tre azzurre sul podio in discesa proprio come a Bad Kleinkirchheim, quando a vincere fu Goggia davanti a Brignone e Nadia Fanchini.

Domenica, poi, è stato il giorno di un’altra prima volta per Marta Bassino. La piemontese è salita sul podio anche in super-G (seconda dietro Shiffrin), diventando la prima italiana di sempre a conquistare almeno un podio in cinque specialità della Coppa del Mondo (discesa, super-G, gigante, combinata e parallelo) ed il tutto in questo trionfale stagione per Bassino, che si è issata al quarto posto della classifica generale.

Loading...

Loading...

Una classifica di Coppa che vede, come già detto in precedenza, l’Italia in vetta alla graduatoria per nazioni nel settore femminile. La squadra azzurra ha totalizzato 2796 punti contro i 2590 dell’Austria e i 2111 della Svizzera. L’obiettivo è quello di mantenere il primo posto fino alle finali di Cortina, centrando un risultato che è stato conquistato solo nella stagione 2017.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse