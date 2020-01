Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la Streif è pronta! A Kitzbuehel sarà sfida Austria-Norvegia

Mausefalle, Steilhang, Buckenschuss sono nomi ormai entrati nella leggenda del Circo Bianco. Punti chiave di una delle discese più belle e spettacolari di tutta la Coppa del Mondo. Si parla ovviamente della Streif di Kitzbuehel, dove almeno una volta tutti i velocisti vogliono vincere. Dopo il super-G di ieri, spazio oggi alla gara regina ed ad una discesa che promette grandissimo spettacolo, perchè sono molti i possibili favoriti.

Chi sogna è ovviamente l’Austria padrona di casa, che ha visto sfumare il successo in supergigante di Matthias Mayer, che si presenta anche oggi tra gli uomini da battere. Con lui anche il compagno di squadra Vincent Kriechmayr, un po’ deludente ieri, che cerca ancora il grande colpo in una stagione sottotono.

Austria, ma addirittura sopra c’è una scatenata Norvegia. Ieri è rinato Kjetil Jansrud, che è tornato a vincere in Coppa del Mondo dopo tantissimo tempo e cercherà un bis che non accade addirittura dal 2010, quando a riuscirci fu lo svizzero Didier Cuche. Oltre a Jansrud, fari puntati anche su Aleksander Aamodt Kilde, ieri secondo, che cerca anche punti importanti per la classifica generale di Coppa del Mondo.

Attenzione anche allo svizzero Mauro Caviezel e poi soprattutto a colui che sta guidando la classifica di specialità e che scenderà con il pettorale rosso, Beat Feuz. L’elvetico, però, cerca ancora la prima vittoria della carriera a Kitzbuehel.

Capitolo Italia. Mattia Casse ha brillato in super-G con un quinto posto davvero eccezionale. Il nativo di Moncalieri proverà a ripetersi, ma quest’anno in discesa non è riuscito ad avere lo stesso rendimento del supergigante. Poche dunque le possibilità per fare bene, ma ci si aspetta almeno una reazione d’orgoglio da parte di un Emanuele Buzzi sempre più in crisi.

Foto: LaPresse