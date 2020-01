Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: al Sestriere il primo gigante parallelo femminile della storia. Shiffrin e Vlhova favorite

Grande novità per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Infatti oggi al Sestriere si terrà il primo gigante parallelo della storia, una specialità che finora aveva visto protagonisti solo gli uomini da un paio di anni in Alta Badia. La formula è la stessa, con una fase di qualificazione (due run a testa per atleta e passano le migliori trentadue) e poi un altra con le sfide ad eliminazione diretta nel tabellone principale.

Le favorite sono Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che curiosità vuole sono anche coloro che apriranno la qualificazione in mattinata. Uno scontro molto interessante e che potrebbe anche ripetersi poi in finale. Entrambe sono reduci dal pazzesco gigante di ieri, che ha visto la slovacca conquistare un incredibile successo a pari merito insieme a Federica Brignone e con l’americana staccata di un solo centesimo.

Proprio la valdostana è la miglior carta che l’Italia si può giocare quest’oggi. Sicuramente Brignone è in uno stato di forma eccezionale e proverà a stupire anche in parallelo, dopo la comunque buona prova di St.Moritz (era uno slalom parallelo) dove è stata eliminata ai quarti di finale. Ci proveranno anche Sofia Goggia e Marta Bassino, che non hanno veramente nulla da perdere e possono essere considerate due mine vaganti.

In parallelo è fortissima la svedese Anna Swenn Larsson, che si candida ad un ruolo da protagonista nella gara odierna, ma fari puntati anche sulla svizzera Wendy Holdener, altra ottima interprete della specialità. Attenzione poi alle sorprese, perché non mancano davvero mai, come dimostra il terzo posto dell’austriaca Franziska Gritsch a St.Moritz, dove si era messa in luce anche la slovena Meta Hrovat, che proverà a ripetersi anche al Sestriere, dove è davvero tutto pronto per una gara che promette sicuramente spettacolo.

Foto: LaPresse