Rugby a 7, i convocati dell’Italia per i raduno di Parma. Diciotto azzurri verso le World Rugby 7s Challenger Series

Il 2020 del rugby a 7 maschile dell’Italia continua a Parma dal 2 al 5 febbraio, con il raduno che coinvolgerà i 18 azzurri chiamati dal CT Andy Wilk in vista delle World Rugby Sevens Challenger Series, che si terranno a Vina del Mar, in Cile, il 15-16 febbraio, ed a Montevideo, in Uruguay, il 22-23 febbraio.

Le Nazionali protagoniste della manifestazione saranno Brasile, Cile, Germania, Hong Kong, Italia, Giamaica, Giappone, Papua Nuova Guinea, Portogallo, Tonga, Uganda, Uruguay e Zimbabwe, oltre a Colombia, Messico e Paraguay. Le migliori otto giocheranno poi i play-off ad Hong Kong tra il 3 ed il 5 aprile.

In Cile, dove l’Italia andrà però con soli 16 uomini (partenza il 9 febbraio), gli azzurri saranno inseriti nella Pool C con la Germania testa di serie, l’Uganda e il Paraguay.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI RUGBY A 7

Diego ANTL (Femi-CZ Rovigo)

Francesco BONAVOLONTA’ (Valorugby Emilia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Lyons)

Massimo CIOFFI (Femi-CZ Rovigo)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Rocco DEL BONO (Toscana Aeroporti I Medicei)

Daniele DI GIULIO (HBS Colorno)

Niccolò FADALTI (Argos Petrarca Padova)

Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969)

Tommaso JANNELLI (Rugby Parabiago)

Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)

Gabriele LEVERATTO (Biella Rugby)

Jona MOTTA (ASR Milano)

Andrea PRATICHETTI (Mogliano Rugby)

Jaco VAN TONDER (HBS Colorno)

Gianmarco VIAN (Femi-CZ Rovigo)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (IM Exchange Viadana)

Luca ZINI (Argos Petrarca Padova)

Foto: ATGImages / Shutterstock.com