Roma-Lazio 1-1, Serie A 2019-2020: Acerbi risponde a Dzeko, si ferma la striscia vincente dei biancocelesti

Dopo undici successi consecutivi in campionato si ferma la striscia vincente della Lazio, bloccata sull’1-1 dalla Roma nel 152° derby della Capitale in Serie A. L’incontro, valevole per la ventunesima giornata del massimo campionato calcistico nazionale, è stato molto equilibrato grazie all’ottima prestazione dei giallorossi di Paulo Fonseca, che hanno messo in grande difficoltà gli uomini di Simone Inzaghi. Con questo pareggio, la Lazio si porta a -5 dalla capolista Juventus a parità di partite giocate, mentre la Roma avanza al quarto posto solitario con un punticino di vantaggio sull’Atalanta.

I primi minuti del match scorrono via senza particolari sussulti, con la Roma che mantiene il possesso palla cercando di attaccare dalle fasce e la Lazio che rimane compatta e prova a ripartire in campo aperto con la consueta qualità tecnica dei propri interpreti. Al 26′ arriva il primo momento chiave dell’incontro con il gol del vantaggio romanista siglato da Dzeko su assist di Cristante, ma i biancocelesti reagiscono prontamente trovando la rete del pareggio appena otto minuti più tardi con Acerbi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La ripresa si apre con un episodio da VAR in cui viene assegnato e poi cancellato un calcio di rigore alla Roma per un presunto fallo di Patric su Kluivert. Il copione della contesa non cambia rispetto al primo tempo, anche se la tensione ed il nervosismo crescono provocando i gialli di Dzeko, Milinkovic-Savic, Lulic, Kolarov ed Immobile. Nel finale i giallorossi ci provano con maggiore insistenza ma Strakosha risponde presente con alcuni interventi di rilievo su Dzeko che blindano il risultato sull’1-1 fino al fischio finale.

Foto: Lapresse