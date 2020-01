Rally Montecarlo 2020: Sebastien Ogier a caccia del settimo sigillo consecutivo nel Principato

Comincia ufficialmente quest’oggi con lo shakedown di Gap l’88ma edizione dello storico Rally di Montecarlo, valevole come round d’apertura del Campionato del Mondo Rally 2020. Gli equipaggi potranno lavorare sugli ultimi assetti in vista delle 16 prove speciali vere e proprie che andranno in scena da giovedì 23 a domenica 26 gennaio. Saranno complessivamente 1505 i chilometri da percorrere nel corso del rally, di cui 304,28 km di prove cronometrate prese in considerazione per la classifica generale dell’affascinante manifestazione monegasca.

Il favorito della vigilia per il successo di tappa non può che essere il fenomenale francese Sebastien Ogier, imbattuto da sei edizioni a questa parte con tre vetture differenti (Volkswagen, Ford e Citroen) ed intenzionato ad allungare la striscia positiva a quota sette successi consecutivi nel Principato con il quarto team diverso: la Toyota. Il sei volte campione iridato, battuto nella scorsa stagione dall’estone Ott Tanak al termine di una lunga battaglia, è passato tra le fila della casa nipponica in seguito al clamoroso addio di Citroen ed ora proverà a chiudere in bellezza una carriera sensazionale (ha annunciato che si ritirerà alla fine di quest’anno) andando a caccia del settimo mondiale.

L’ultimo vincitore del Rally di Montecarlo prima del lungo dominio di Ogier è stato il leggendario transalpino Sebastien Loeb, iscritto alla competizione di quest’anno con Hyundai e capace di aggiudicarsi a sua volta la bellezza di sette edizioni della corsa monegasca valevoli per il Mondiale. La casa coreana si presenta ai nastri di partenza del campionato con uno squadrone extra-lusso formato in primis dal campione in carica Ott Tanak (strappato ai rivali della Toyota) e dal belga Thierry Neuville, vice-campione iridato per quattro anni di fila, mentre la terza Hyundai i20 Coupe WRC vedrà l’alternanza al volante tra Loeb (presente a Montecarlo) e lo spagnolo Dani Sordo. Da tenere in considerazione tra gli outsider il debuttante finlandese classe 2000 Kalle Rovanpera (Toyota) ed i suoi più esperti connazionali Esapekka Lappi e Teemu Suninen alla guida della Ford Fiesta WRC.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse