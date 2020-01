Rafael Nadal, Australian Open 2020: “Al primo turno vuoi solo vincere in tre set, ci sono riuscito”

Rafael Nadal ha fatto il suo esordio agli Australian Open 2020, lo spagnolo ha sconfitto il boliviano Hugo Dellien per 6-2, 6-3, 6-0 e si è così guadagnato l’accesso al secondo turno del primo Slam della stagione. Il numero 1 al mondo ha impiegato 43 minuti per chiudere il primo set dopo essersi involato sul 5-0 impiegando più del dovuto, poi ha pigiato sull’acceleratore e ha spazzato via il numero 73 al mondo.

Lo spagnolo può così proseguire la sua avventura sul cemento di Melbourne e ha espresso la sua soddisfazione al microfono di Jim Courier al termine dell’incontro: “I primi cinque game sono stati molto duri nonostante li abbia vinti. Lui è un grande lottatore e ha una grande storia alle spalle; spero possa fare bene quest’anno perché è un bravo ragazzo. L’unica cosa che vuoi nel primo round è vincere in tre set e sono contento di esserci riuscito. L’anno scorso ho finito tardi con la Davis e quest’anno ho iniziato presto per l’ATP Cup, dopo la quale mi sono preso qualche giorno per rialzare l’intensità degli allenamenti“.

Foto: Lapresse