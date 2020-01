Pattinaggio artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise a caccia del podio: serve la rimonta sui russi

Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono pronti per dare l’assalto al podio agli Europei 2020 di pattinaggio artistico, la coppia azzurra insegue un alloro prestigioso sul ghiaccio di Graz (Austria) e ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo anche se servirà eseguire un esercizio ai limiti della perfezione per poter festeggiare dopo il quarto posto dell’anno scorso. Gli allievi di Cristina Mauri hanno chiuso in quarta posizione dopo lo short program, due giorni fa si sono distinti e hanno portato a casa 70.48 punti grazie ai quali sono in piena corsa per un risultato di elevato spessore. La bergamasca e il romagnolo dovranno sfoderare tutta la loro bravura tecnica e fare la differenza nei components se vorranno far saltare il banco, si esibiranno sulle note di Pilgrims On a Long Journey e di Saturn con l’obiettivo di esultare a livello internazionale per la prima volta in carriera dopo che sono stati, tre le altre cose, quinti ai Mondiali 2018.

Il 31enne e la 30enne cercheranno la rimonta di spessore sulle coppie russe che li precedono ovvero Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin ed Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov, rispettivamente secondi con 74.92 e terzi con 73.50. Da una parte ci sono gli emergenti reduci dal sesto posto nelle Finali del Grand Prix, dall’altra spiccano gli espertissimi allievi di Nina Mozer che hanno già vinto gli Europei due volte (2017-2018) e che sono stati d’argento dodici mesi fa. Sulla carta questi binomi sembrano avere qualcosa in più rispetto ai nostri portacolori che però possono sognare in grande, magari sperando anche in qualche passo falso dei diretti avversari. Attenzione ai tedeschi Minerva Hase e Nolan Seegert che sono distaccati di appena cinque centesimi dagli azzurri dopo il primo segmento di gara.

Il discorso per la medaglia d’oro sembra invece quasi chiuso: Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii hanno dominato nel programma corto totalizzando 82.34 punti, il vantaggio sui connazionali è importante ma non così rassicurante. I ragazzi di San Pietroburgo dovranno stare particolarmente attenti per evitare sorprese, i campioni nazionali vogliono salire sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto della passata edizione. In gara per l’Italia ci saranno anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ottavi con 56.85: l’obiettivo è quello di conservare la posizione e magari provare a scavalcare i tedeschi Anna Hocke / Robert Kunkel fermi a 58.43.

Foto: Lapresse