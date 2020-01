Pattinaggio artistico, Alena Kostornaia vince l’oro nel singolo femminile agli Europei di Graz. Ottima ottava posizione per Alessia Tornaghi

Si sono chiusi con una tripletta russa i Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, andati in scena questa settimana alla Steiermarkhalle di Graz, in Austria. Dopo una battaglia all’ultimo respiro a spuntarla nella specialità individuale femminile è stata infatti Alena Kostornaia, seguita dalle connazionali Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova.

La pattinatrice seguita dal team di Eteri Tutberidze ha difeso la leadership conquistata già nel primo segmento di gara snocciolando un programma di assoluta qualità impreziosito da due meravigliosi tripli axel, di cui il primo in catena con il doppio toeloop, da salti singoli come il triplo rittberger e il doppio axel, oltre che da veloci e ampie combinazioni, nello specifico triplo flip/triplo toeloop e triplo flip/euler/triplo salchow. Malgrado una caduta arrivata a fine prova nel triplo lutz la vincitrice dell’ultima edizione del circuito Grand Prix ha ottenuto 155.89 (84.31, 72.58) per 240.81.

A differenza di quanto capitato ai Campionati Nazionali, non è riuscito l’attacco alle quadrupliste compagne di squadra della fuoriclasse moscovita, rimaste attardate a causa di errori e chiamate del pannello tecnico. Anna Shcherbakova, nonostante la notevole combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, ha lasciato parecchi punti sul piatto cadendo nel secondo quadruplo lutz, degradato dal pannello, e ricevendo la chiamata di sottoruotato sia nel quadruplo flip che nel triplo rittberger combinato con il triplo lutz, ricevendo la valutazione di 159.81 (89.62, 71.18, miglior libero del lotto) per 237.36. Non è andata meglio ad Alexandra Trusova, autrice di due cadute sanguinose nel quadruplo lutz e nel quadruplo toeloop (degradato) pianificato con il triplo toeloop; nonostante un mastodontico quadruplo toeloop agganciato con il triplo toeloop e due combinazioni di valore come triplo lutz/triplo rittberger e triplo flip/euler/triplo salchow la detentrice del titolo iridato unior si è dovuta accontentare quindi della medaglia di bronzo con 150.39 (85.14, 67.25) per 225.34.

Missione compiuta per Alessia Tornaghi. La pattinatrice milanese stanziata a Torino alla corte di coach Edoardo De Bernardis ha centrato l’ottava posizione finale, consentendo quindi all’Italia di schierare due pattinatrici nel 2021. L’azzurra, malgrado uno step out nel triplo lutz e un arrivo non perfetto nel triplo rittberger, ha difeso la top 10 grazie alla grande qualità delle trottole e da elementi di salto come il triplo flip e le combinazioni triplo rittberger/doppio toeloop e doppio axel/euler/triplo salchow, guadagnando il punteggio di 110.90 (53.92, 56.98) per 172.17.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

