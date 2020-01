Pallanuoto oggi in tv, Europei 2020: orari quarti di finale, programma e streaming

Oggi inizia la seconda fase dell’Italia: a Budapest, in Ungheria, sono in programma i quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto. La rassegna continentale vede infatti tornare in acqua le vincitrici dei raggruppamenti della prima fase del torneo maschile contro le vincenti dei play-off giocati lunedì 20.

L’Italia, dopo il filotto vincente nel Girone D contro Grecia, Francia e Georgia, nel primo turno ad eliminazione diretta sarà opposta al Montenegro, che negli ottavi di finale ha superato, senza particolari patemi d’animo, la Turchia, con il netto score di 17-6. Gli azzurri giocheranno alle 16.00, poi sarà la volta di Serbia-Spagna, Ungheria-Russia e Croazia-Grecia.

La gara dell’Italia sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo), mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo degli Europei di pallanuoto di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, con gli orari delle sfide.

PROGRAMMA EUROPEI DI PALLANUOTO 22 GENNAIO

Mercoledì 22 gennaio 2020

Finale 15° posto

10.00 Malta-Olanda

Finale 13° posto

11.30 Slovacchia-Francia

Semifinali 9° posto

13.00 Turchia-Georgia

14.30 Germania-Romania

Quarti di finale

16.00 Italia-Montenegro – Diretta tv RaiSport+HD, diretta live testuale su OA Sport

17.30 Serbia-Spagna

19.00 Ungheria-Russia – Diretta streaming RaiSportWeb

20.30 Croazia-Grecia

Diretta streaming di tutte le gare su LEN TV

