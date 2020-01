Pallanuoto, Italia-Georgia 18-6: le pagelle del Settebello. Stefano Luongo devastante

Non doveva esserci storia e così è stato: il Settebello trova il terzo successo consecutivo negli Europei di pallanuoto a Budapest e agguanta la prima piazza nel girone, con la conseguente qualificazione ai quarti di finale. Georgia nettamente battuta per 18-6, andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dei protagonisti azzurri.

Pagelle Settebello: Italia-Georgia 18-6

Marco Del Lungo, voto 6,5: poche difficoltà, un paio di interventi eccezionali sull’ex compagno di squadra Fabio Baraldi e sei reti subite per il portierone azzurro.

Francesco Di Fulvio, voto 6: pura gestione per la Freccia Azzurra, dopo la sgasata data nell’incontro con la Francia. L’attaccante della Pro Recco segna una sola rete e non esagera con i ritmi (molto falloso al tiro).

Stefano Luongo, voto 8: letteralmente devastante, l’uomo più in forma di questo Settebello. In nuotata è eccezionale, poi una tripletta, con il 100% al tiro e le tantissime controfughe.

Pietro Figlioli, voto 7: quando lo lasci tirare con circa un metro di spazio sai già qual è il finale, con la palla da raccogliere in rete. 2/2 per il capitano tricolore.

Andrea Fondelli, voto 6,5: migliore prestazione in questo Europeo condita da una rete per il difensore recchelino.

Alessandro Velotto, voto 6,5: 1/6 in zona realizzativa, ma due assist ed una palla recuperata per far partire il solito Luongo in controfuga. Sempre eccellente il campano.

Vincenzo Renzuto Iodice, voto 7: sempre presente in fase offensiva, bene anche in difesa del centroboa. Per lui una tripletta.

Gonzalo Echenique, voto 6,5: un brutto colpo al volto sul finale di partita, per lui prestazione come di consueto concreta con due reti. Il mancino argentino attende le partite decisive.

Niccolò Figari, voto 6: l’unico uomo di movimento tra gli azzurri che non trova la rete (sfiorata ad inizio partita con una traversa colpita).

Michael Bodegas, voto 7,5: molto bene il centroboa transalpino, apparso in ottimo stato di forma in questo inizio di manifestazione continentale. Tre reti anche oggi.

Matteo Aicardi, voto 7: nel quarto quarto finalmente riesce a sbloccarsi e lo fa con una doppietta. C’è bisogno di trovarlo nella condizione migliore.

Gianmarco Nicosia, voto 6: entra negli ultimi 5′, in pura gestione, con nessuna rete subita.

Foto LPS/Tonello Abozzi