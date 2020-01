Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Sono contento per l’approccio dell’Italia. Grecia o Russia? Importante essere determinate”

L’Italia ha sconfitto la Francia per 18-6 nella quinta giornata degli Europei di pallanuoto femminile e ha chiuso la prima fase della rassegna continentale di scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) al terzo posto nel Girone B proprio davanti alle transalpine, ed ora martedì 21 alle ore 16.00 sfiderà nei quarti di finale la seconda classificata del Girone A, ovvero la vincente di Russia-Grecia, che si disputerà oggi alle ore 17.30 (in caso di pareggio sarà seconda la Russia). Una prestazione convincente delle azzurre che, dopo aver sofferto nelle prime apparizioni, sembrano aver trovato la quadra. E’ chiaro, però, che solo nei quarti si potranno comprendere le qualità delle ragazze nostrane. Di seguito le dichiarazioni (fonte: FIN) del CT Paolo Zizza e delle giocatrici Elisa Queirolo e di Roberta Bianconi.

Paolo Zizza: “Mi sono piaciuti fin da subito l’approccio e l’atteggiamento della squadra. Dopo qualche errore in attacco nel primo tempo e qualche azione troppo precipitosa, abbiamo preso le misure alla Francia, squadra molto fisica, e poi le ragazze si sono sciolte, giocando anche una buona pallanuoto e concedendo poco in difesa. Adesso arrivano le partite che contano: Grecia o Russia non cambierà molto nei quarti, l’importante sarà presentarsi pronte e determinate“.

Elisa Queirolo: “Siamo entrate in acqua concentrate e determinate, contro un avversario ostico, temibile e in crescita. Fare diciotto gol è stato un bel messaggio anche per noi, per sentirci forti: il Setterosa è più vivo che mai. Noi abbiamo contrastato bene il gioco fisico delle transalpine, non cadendo mai nelle provocazioni che comunque posso starci. Russia o Grecia? Attendiamo l’avversaria dei quarti e a seconda di quale sarà prepareremo la partita“.

Roberta Bianconi: ” Non è ancora il vero Setterosa ma abbiamo intrapreso la strada giusta. Ci stiamo avviando verso la migliore condizione nel momento che conta. Sta venendo fuori anche un po’ di rabbia per le sconfitte contro Spagna e Olanda, eccessive nel punteggio e non meritate. E’ stato un bene incontrare un avversario fisico come la Francia perché le prossime avversarie saranno così“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA PALLANUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Simona Scarano