Pallanuoto femminile, Europei 2020: tutte le qualificate per i quarti di finale. Accoppiamenti e tabellone

Si stanno giocando a Budapest, in Ungheria, gli Europei 2020 di pallanuoto: il torneo femminile vedrà la seconda fase iniziare martedì 21 per concludersi sabato 25 gennaio con la finalissima. Nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che sono andate ai quarti di finale.

L’Italia nella prima fase ha affrontato nell’ordine Germania, Spagna, Olanda, Israele e Francia, chiudendo al terzo posto il Girone B ed attendendo ai quarti la Russia, seconda nel Girone A. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo), mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa.

Di seguito il calendario della seconda fase del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide.

CALENDARIO SECONDA FASE EUROPEI FEMMINILI PALLANUOTO BUDAPEST 2020

TORNEO FEMMINILE

Girone A: Ungheria 15, Russia 12, Grecia 9, Slovacchia 6, Croazia 3, Serbia 0.

Girone B: Olanda 15, Spagna 12, Italia 9, Francia 6, Israele 3, Germania 0.

21 gennaio

31 6A – 6B (11th-12th) 11.30 Serbia-Germania

32 5A – 5B (9th-10th) 13.00 Croazia-Israele

Quarti di finale

33 1A – 4B QF1 14.30 Ungheria-Francia

34 2A – 3B QF2 16.00 Russia-Italia

35 3A – 2B QF3 17.30 Grecia-Spagna

36 4A – 1B QF4 19.00 Slovacchia-Olanda

23 gennaio

Semifinali 5° posto

37 L33 – L35 14.30

38 L34 – L36 16.00

Semifinali

39 W33 – W35 17.30 vinc. Ungheria-Francia – vinc. Grecia-Spagna

40 W34 – W36 19.00 vinc. Russia-Italia – vinc. Slovacchia-Olanda

25 gennaio

41 L37 – L38 (7th-8th) 14.30

42 W37 – W38 (5th-6th) 16.00

43 L39 – L40 (3rd-2nd) 17.30

44 W39 – W40 (1st-2nd) 19.00

Guida tv -Diretta RaiSport+HD

Guida streaming – Diretta RaiPlay e LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport

