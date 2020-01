Pallanuoto, Europei 2020: risultati e classifiche giovedì 16 gennaio. Pari il big match tra Spagna ed Ungheria

In acqua gli uomini a Budapest, in Ungheria, per gli Europei 2020 di pallanuoto: il torneo maschile è proseguito oggi, giovedì 16 gennaio, con altre otto sfide. Nella prima fase infatti le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi.

Nel Girone A il big match premia la Croazia, che batte il Montenegro per 11-10: i montenegrini potrebbero essere gli avversari dell’Italia nella seconda fase, mentre la Germania va agli ottavi battendo la Slovacchia per 8-5. Nel Girone B vittorie agevoli per Serbia e Russia, rispettivamente per 15-7 sulla Romania, e per 15-9 sull’Olanda.

Nel Girone C nello scontro diretto pari e patta tra Spagna ed Ungheria, che chiudono sull’11-11, mentre va agli ottavi la Turchia, brava a battere Malta per 13-10. Nel Girone D infine la Grecia passeggia con la Georgia vincendo per 17-10, mentre l’Italia si avvicina ai quarti battendo per 10-7 la Francia.

RISULTATI E CLASSIFICHE EUROPEI PALLANUOTO 16 GENNAIO

RISULTATI – Fase a gironi

2a giornata – 16 gennaio

A – Montenegro-Croazia 10-11

A – Germania-Slovacchia 8-5

B – Russia-Olanda 15-9

B – Romania-Serbia 7-15

C – Ungheria-Spagna 11-11

C – Malta-Turchia 10-13

D – Grecia-Georgia 17-10

D – Francia-Italia 7-10

CLASSIFICHE

Girone A: Croazia 6, Montenegro e Germania 3, Slovacchia 0.

Girone B: Serbia 6, Russia ed Olanda 3, Romania 0.

Girone C: Spagna ed Ungheria 4, Turchia 3, Malta 0.

Girone D: Italia 6, Georgia e Grecia 3, Francia 0.

Foto: Maxisport / Shutterstock.com