Pallanuoto, Europei 2020: il tabellone del Setterosa e le possibili avversarie verso la qualificazione olimpica. Possibile la finale con la Spagna

L’Italia si è classificata al terzo posto nel Girone B nella prima fase degli Europei di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest, conquistando così l’accesso ai quarti di finale della rassegna continentale, dove incrocerà la seconda classificata nel Girone A.

Martedì 21 gennaio alle ore 16.00 il Setterosa affronterà la Russia e scenderà in acqua conoscendo già la possibile avversaria in semifinale: per motivi televisivi il quarto di finale dell’Ungheria sarà l’ultimo ad essere disputato. Slovacchia-Olanda, la gara dallo stesso lato del tabellone dell’Italia, si giocherà quindi alle ore 14.30. Se il pronostico per la partita delle ragazze del CT Paolo Zizza è molto aperto, in questo caso l’Olanda probabilmente avrà vita facile ed un passaggio agevole in semifinale.

Dall’altro lato del tabellone invece quarto agevole per le magiare padrone di casa, che incroceranno la Francia, oggi strapazzata dal Setterosa, ed ache in questo caso il pronostico è tutto per l’Ungheria, che non dovrebbe avere problemi ad approdare in semifinale. Più aperta l’altra gara, tra Grecia e Spagna. Le iberiche hanno già il pass olimpico in tasca, e dunque il loro eventuale approdo in finale regalerebbe la qualificazione ai Giochi all’altra finalista.

Il Setterosa dunque dovrà pensare al proprio percorso, dovendo affrontare prima la Russia e poi, molto probabilmente l’Olanda, ma certamente l’arrivo in finale delle iberiche sarebbe una manna per le azzurre (così come per tutte le altre selezioni), dato che in caso di prematura eliminazione della Spagna bisognerebbe invece vincere il torneo continentale per andare a Tokyo 2020.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Luigi Mariani LPS