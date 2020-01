Orario Udinese-Inter e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Domenica 2 febbraio alla Dacia Arena di Udine (ore 20.45 e diretta tv su Sky Sport) Udinese e Inter si affronteranno per il match valido per il 22° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020.

La Beneamata, reduce da tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari, vuol interrompere la serie degli “X-Men” e tornare al successo. L’obiettivo è mettere sotto pressione la Juventus capolista, sconfitta nell’ultimo match disputato a Napoli. Antonio Conte potrebbe puntare fin da subito su nuovo arrivato Christian Eriksen, che ha fatto il proprio esordio contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ovviamente la curiosità è molta nei confronti del centrocampista danese, ex Tottenham. Nerazzurri che poi punteranno tante delle proprie fiches sul duo offensivo formato da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, vista l’assenza per squalifica dell’argentino Lautaro Martinez. Dall’altra parte l’Udinese, viene dai due ko con Milan e Parma e ha bisogno di punti per risollevarsi. Se si guarda ai precedenti, I nerazzurri hanno superato i friuliani in otto degli ultimi 10 match di Serie A (1N, 1P).

Orario Udinese-Inter e su che canale vederla in tv

Il match fra Udinese e Inter verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Uno canale 251 e su Sky Sport Serie A, live streaming su Sky Go e su Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Domenica 2 febbraio

ore 20.45 Udinese-Inter – 22^giornata di Serie A 2019-2020

Udinese-Inter: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Foto: Andrea Bertani / Shutterstock