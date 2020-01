Orario Sassuolo-Roma e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Sabato 1 febbraio (ore 20.45) si giocherà Sassuolo-Roma, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena un infuocato confronto per le sorti della classifica di entrambe le squadre: i neroverdi infatti proveranno a dare seguito alle ultime prestazioni per togliersi definitivamente dalla zona calda della classifica – in ottica lotta salvezza – cercando di mostrare la solita buona qualità di gioco. Gli uomini di Fonseca invece, dopo le sconfitte di inizio 2020, cercheranno di proseguire sulla rotta fatta vedere nel derby; dove hanno bloccato sull’1-1 una Lazio lanciatissima nei quartier alti della classifica.

Si preannuncia una gara accesa fra le due squadre. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi si affiderà naturalmente in attacco al trio di trequartisti formato da Berardi-Traorè-Boga e alla vena realizzativa di Caputo. La Roma dal canto suo punterà invece sui gol di Dzeko, con Under-Pellegrini-Kluivert ad agire alle sue spalle.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, in diretta tv su DAZN 1 (canale visibile sulla piattaforma Sky).

SASSUOLO-ROMA : DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 1 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

20.45 Sassuolo-Roma

SASSUOLO-ROMA : COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su DAZN 1 (canale visibile sulla piattaforma Sky).

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Paulo Fonseca.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse