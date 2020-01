Orario Roma-Lazio e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Roma-Lazio, dal giorno in cui è nato il derby della Capitale, ha sempre rivestito il suo enorme fascino. Non è solo una data con una partita: per i tifosi è il giorno in cui, spesso e volentieri, c’è da mantenere salda la supremazia cittadina a livello calcistico.

Entrambe le squadre devono fare a meno di varie importanti opzioni: la Roma è senza Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara e presumibilmente Mkhitaryan e Perotti, mentre la Lazio ha la certezza di non poter schierare Marusic, Cataldi e Lukaku. I giallorossi appaiono orientati all’uso di un 4-2-3-1 che vede Dzeko sostenuto da Pellegrini, Under e Kluivert, mentre nelle retrovie Spinazzola dovrebbe prevalere su Florenzi. Per i biancocelesti, invece, Luis Alberto dovrebbe esserci, e anche Luiz Felipe pare orientato al rientro. Con Immobile non appare impossibile l’inserimento di Correa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Roma-Lazio, incontro della ventunesima giornata della Serie A 2019-2020, si giocherà questo pomeriggio alle ore 18. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A CALCIO 2019-2020

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 18:00 Roma-Lazio

ROMA-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Serie A (canale 202)

DIRETTA STREAMING – Sky Go

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse