NBA 2019-2020, buone notizie per i Lakers: Anthony Davis torna in campo contro Boston

Buone notizie per i Los Angeles Lakers che riabbracceranno Anthony Davis per il classico di stasera, ciliegina sulla torta della serata dedicata a Martin Luther King, contro gli storici rivali dei Boston Celtics. Il sodalizio del lato gialloviola di LA ha dovuto fare a meno del suo lungo, il quale sta viaggiando a 27 punti e 9,5 rimbalzi di media a partita, per cinque match, ma è ancora saldamente in testa alla classifica della Western Conference grazie alle prestazioni stellari di Lebron James.

Le due franchigie, le più vincenti nella storia della NBA (guida Boston con 17 titoli, ma LA è subito dietro con 16), sono rivali sin dai tempi in cui i Lakers giocavano a Minneapolis e facevano sovente da sparring partner ai Celtics di Bill Russel che vinsero 11 titoli. Il dualismo è poi proseguito negli anni ’80 con gli scontri tra Larry Bird e Kevin McHale in maglia verde e Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar in maglia gialloviola. Dopo anni difficili soprattutto per Boston, Lakers e Celtics tornarono a scontrarsi nelle finals 2008 e 2010, spartendosi un successo a testa, quando dalla parte del sodalizio del Massachusets c’erano Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, mentre tra le file dei Californiani giocavano Kobe Bryant, Pau Gasol e nella seconda occasione anche il controverso Ron Artest.

Quello di stasera sarà lo scontro più sentito degli ultimi anni, dato che i Lakers, dopo oltre un lustro fuori dai playoff, sono tornati nelle posizioni nobili della NBA per la prima volta dal 2013, mentre i Celtics restano una delle squadre di riferimento della Eastern Conference in cui, attualmente, occupano la quarta posizione con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte.

Foto: Lapresse