Brindisi-Paok in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020

Oggi, martedì 21 gennaio si svolgerà la sfida tra Happy Casa Brindisi e PAOK Salonicco, match valido per la dodicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso la Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” di Brindisi. Match fondamentale tra due squadre attualmente in fondo alla classifica del girone D e che sarà visibile in streaming web.

Il Gruppo D, cui Brindisi e Salonicco appartengono, vede le due squadre appaiate all’ultimo posto con 4 vittorie e 7 sconfitte a tre giornate dal termine e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è imperativo per non chiudere ufficialmente la porta a una possibile, seppur difficilissima, qualificazione. Brindisi arriva all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive, mentre i greci hanno perso tre delle ultime quattro partite disputate.

L’Happy Casa Brindisi proverà a far valere il fattore campo per vendicare il ko di misura all’andata a Salonicco, quando il PAOK si è imposto per 95-91. I pugliesi sino a ora si sono dimostrati più letali in attacco, con una media di 85,1 punti a partita (miglior attacco del girone) contro i 79,4 dei greci, ma Brindisi ha anche la peggior difesa, con 88,9 subiti a partita, mentre il Paok fa un po’ meglio, con 83,9 punti subiti, terza peggior difesa del girone. La squadra di Francesco Vitucci, dunque, dovrà alzare la percentuali senza palla per vincere e restare in scia alle migliori.

La partita tra Happy Casa Brindisi e Paok Salonicco non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

Martedì 21 gennaio 2020

Ore 20.30: Happy Casa Brindisi – Paok Salonicco

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo