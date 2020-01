Il Motomondiale presto tornerà in scena. Dall’8 marzo in Qatar si riprenderà a fare sul serio e il tema del contendere sarà sempre il solito in MotoGP: chi batterà Marc Marquez? Lo spagnolo, otto volte iridato, sta caratterizzando senza se e senza la classe regina. Il connubio con la Honda appare difficilmente attaccabile e quindi i rivali per mettere un termine all’egemonia dell’asso nativo di Cervera dovranno inventarsi qualcosa. Del club degli “inseguitori” fanno parte anche Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) pronti a lanciare la loro sfida.

Per avvicinarsi all’avvio di questo campionato, vi saranno importanti sessioni di test che si terranno in quel di Sepang (Malesia). Si partirà dunque con uno Shakedown Test dal 2 al 4 febbraio dove verranno ufficialmente presentate le moto, poi si incomincerà a fare sul serio dal 7 al 9 febbraio quando i piloti ufficiali saranno impegnati nella prima finestra di Test sempre a Sepang. Giorni importanti in cui delineare lo sviluppo del moto e comprendere al meglio qualità e criticità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date dei Test MotoGP 2020. Non si sa ancora se ci sarà una copertura televisiva (i diritti del Mondiale F1 sono di Sky, non è ancora sicuro che Dorna produrrà però le immagini dei sei giorni di Test), prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MotoGP, Test 2020: il calendario e le date. Programma e appuntamenti prima del Mondiale

2-4 febbraio – Shakedown Sepang MotoGP

7-9 febbraio – Test di Sepang MotoGP

19-21 febbraio – Test di Jerez Moto3-Moto2

22-24 febbraio – Test di Losail MotoGP

28 febbraio-1° marzo – Test di Losail Moto3-Moto2

TEST MOTOGP 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

