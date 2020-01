MotoGP, Marc Marquez parla dell’infortunio: “Ripresa meno dolorosa, ma più difficile rispetto al 2018”

Marc Marquez ha parlato ai microfoni di Marca.com della ripresa dell’infortunio patito alla spalla, queste le sue parole: “La ripresa è stata forse meno dolorosa rispetto al 2018, ma più difficile. I dottori mi hanno avvertito che nervi e muscoli della spalla talvolta si toccano. Fino a due settimane fa non avevo forza, era difficile per me sollevare un bicchiere d’acqua, ma ora i nervi hanno iniziato ad attivarsi e anche il muscolo“.

Il campione del Mondo, tuttavia, non pensa che il problema lo influenzerà nel corso della prossima stagione: “Magari in pre season non riuscirò a fare giri sui miei standard, ma credo che per l’inizio della stagione sarò al top. Magari dovrò gestire diversamente le prime gare, come accaduto l’anno scorso“.

Infine, Marquez ha parlato del fatto che, nonostante l’infortunio, prenderà parte alle fasi di sviluppo della moto: “Già l’anno scorso ho partecipato alle fasi di sviluppo della moto nonostante l’infortunio, questo perché anche Lorenzo si era fatto male. Quest’anno ho un compagno di squadra che è un debuttante e, dunque, non possiamo chiedergli troppo“.

Foto: Lapresse