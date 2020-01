F1, foto rubate di Michael Schumacher in vendita a 1 milione di sterline: scatti del Kaiser nella sua casa

Fotografie rubate di Michael Schumacher sarebbero state messe in vendita all’esorbitante cifra di un milione di sterline (circa 1,2 milioni di euro). Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Mirror, si tratterebbe di alcuni recentissimi scatti del tedesco nella sua villa privata: si parla di immagini macabre che ritraggono Schumi nella dimora in cui il sette volte Campione del Mondo di F1 è alle prese con una difficilissima riabilitazione dopo il brutto incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

Il rigoroso e rigido protocollo di privacy voluto giustamente dalla famiglia del Kaiser sarebbe stato violato. La moglie Corinna si sarebbe attivata per difendere la riservatezza dell’ex pilota della Ferrari e per impedire che queste foto possano essere pubblicate alimentando ulteriormente speculazioni sul suo stato di salute. Le condizioni fisiche di Michael Schumacher restano ancora ignote, l’ultima notizia certificata risale a settembre quando il tedesco venne trasportato all’ospedale Georges Pompidou di Parigi per essere sottoposto a un trattamento con delle cellule staminali con l’intento, sembrerebbe, di ottenere un’azione anti-infiammatoria sistemica.

Foto: Lapresse