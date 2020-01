F1, la Ferrari diversifica la strategia per i test invernali? Due Rosse verso Barcellona, attenzione allo sviluppo

La Ferrari dovrebbe seguire la stessa strategia adottata lo scorso anno dalla Mercedes. La Scuderia di Maranello starebbe infatti pensando di diversificare il lavoro durante i test invernali che si disputeranno in due finestre a Barcellona (dal 19 al 21 febbraio, dal 27 al 29 febbraio). Come riporta it.motorsport.com, in occasione dei primi tre giorni di prove al Montmelò scenderà in pista la monoposto che verrà presentata il prossimo 11 febbraio mentre nella seconda tornata in terra catalana ci sarà spazio per la vettura che debutterà poi effettivamente nel GP di Australia previsto per il 15 marzo.

Il team diretto da Mattia Binotto ha dunque pensato di fermare lo sviluppo aerodinamico a un certo punto per essere pronta per il vernissage della presentazione, si tratterà dunque di una versione standard in modo da valutare la consistenza e l’affidabilità del mezzo mentre la vera Rossa si potrà valutare soltanto in occasione della seconda sessione di test quando debutterà il pacchetto aerodinamico più evoluto.

Foto: Lapresse