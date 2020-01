MotoGP, Lin Jarvis: “Valentino Rossi? Abbiamo dovuto pensare al futuro… con Quartararo siamo andati sul sicuro”

La Yamaha ha decisamente bruciato le tappe e scombussolato il mercato piloti MotoGP in direzione 2021. Si sapeva che la casa giapponese avrebbe deciso il suo futuro in tempi stretti, ma in queste due giornate sono arrivate notizie a raffica che andranno a segnare i prossimi anni della classe regina. Ieri, infatti, la scuderia di Iwata ha annunciato che Maverick Vinales ha firmato il prolungamento del suo contratto fino al 2022, oggi è stata la volta di Fabio Quartararo. Il giovane talento francese sarà il compagno dello spagnolo dal 2021 e andrà a prendere il posto di Valentino Rossi che, quindi, chiuderà il suo rapporto con la casa nipponica al termine del 2020.

Nel comunicato emesso, la Yamaha ha parlato per mezzo del suo direttore tecnico, Lin Jarvis: “Siamo davvero felici per l’inserimento di Fabio Quartararo nel team ufficiale a partire dal 2021. I suoi risultati nell’anno da rookie in MotoGP sono stati sensazionali. Ha conquistato sei pole position e sette podi nel 2019: un segno chiaro del suo talento. Questo ci ha spinto a promuoverlo alla squadra ufficiale, dopo l’ultimo anno che disputerà in SIC Petronas. Non solo, ha fatto vedere grande maturità sia in moto, sia fuori dalla moto, uno stimolo ulteriore per fare ancora meglio nei prossimi anni assieme a Maverick Vinales”.

Passando a Valentino Rossi, Lin Jarvis esprime tutto la sua riconoscenza per il nove volte campione del mondo, che ha scritto pagine di storia indelebili per il team giapponese: “Com’è ben noto Valentino ha espresso la decisione di valutare la sua competitività nel 2020 prima di prendere qualsiasi scelta per il suo futuro. Noi rispettiamo questa idea e l’abbiamo accettata. Abbiamo totale fiducia nelle sue capacità e lo sosterremo al meglio nel prossimo campionato. Ma, allo stesso tempo, dovendo pianificare il nostro futuro, abbiamo dovuto prendere delle decisioni, dando spazio ai nostri giovani talenti. Senza dubbio è una strana sensazione iniziare una nuova annata sapendo che Vale non sarà più con noi nel 2021, ma noi ci saremo ancora per lui, qualunque cosa deciderà. Se vorrà continuare a correre gli forniremo una M1 ufficiale e il migliore supporto tecnico. Se, invece, preferirà ritirarsi, espanderemo la nostra collaborazione con la VR46 Academy con lui”.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse