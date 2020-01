MotoGP in tv, il Mondiale sbarca su DAZN per il biennio 2020-2021!

Il Mondiale MotoGP sarà trasmesso su DAZN per il biennio 2020-2021. Le prossime due stagioni di MotoGP, Moto2, Moto3 saranno visibili in diretta streaming anche sul celeberrimo player che detiene i diritti di innumerevoli altri sport tra cui tre incontri per ogni giornata di Serie A.

Si tratta di una piacevole novità per tutti gli appassionati di motociclismo che potranno così gustarsi tutti i Gran Premi (gare, qualifiche, prove libere) anche attraverso questa piattaforma, in tempo reale e su molteplici dispositivi (web tv, computer, tablet, cellulare, consolle per videogiochi). Il Mondiale MotoGP sarà trasmesso anche da Sky come era già capitato nelle ultime stagioni. Aumenta l’offerta sportiva, il prezzo non cambia: sempre 9,99 euro al mese per tutta la proposta di DAZN.

Le gesta di Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e tutti gli altri centauri saranno così visibili anche su DAZN a un costo estremamente vantaggioso. Si incomincerà nel weekend del 6-8 marzo col GP del Qatar e si andrà avanti fino a metà novembre, sarà una stagione tutta da vivere caratterizzata da ben 20 Gran Premi. Marquez si confermerà sul trono o verrà sconfitto? Il Dottore riuscirà a tornare in auge o si ritirerà? Il Dovi può puntare in alto con la Ducati? Fabio Quartararo sarà in grado di battagliare con l’iridato spagnolo?

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo – afferma Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe – che conferma l’impegno di DAZN ad essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena.”

Loading...

Loading...

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutti i Gran Premi della MotoGP, della Moto2 e della Moto3 saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN, visibili su web tv, pc, tablet, cellulari.

I diritti tv dell’intero Motomondiale sono anche di Sky che manderà in onda tutti gli appuntamenti dei vari weekend sul suo canale Sky Sport MotoGP.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

9,99 euro al mese per poter usufruire di tutti gli eventi DAZN, sia in diretta live streaming che on demand.

COSA COMPRENDE L’ABBONAMENTO A DAZN? TUTTI GLI EVENTI DEL PACCHETTO:

Con l’ingresso, all’interno del catalogo del servizio streaming DAZN, delle competizioni Moto 2, Moto 3, MotoGP, l’offerta sportiva è cosi composta da: tre partite per ogni giornata di Serie A TIM e da tutti i match della Serie BKT; da alcune tra le migliori competizioni europee – La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship – e sudamericane – Copa Libertadores e Copa Sudamericana -, oltre che da altri campionati internazionali – Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

L’offerta extra calcistica include gli sport americani – NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

Inoltre, su DAZN sono disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo: Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, i Giochi Olimpici. Senza dimenticare InterTV e Milan Channel che consentono di vivere la vita quotidiana delle due grandi squadre milanesi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse