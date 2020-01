LIVE Virtus Bologna-Trento 94-70, EuroCup basket in DIRETTA: le V Nere dominano i quarti centrali e condannano i trentini all’eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:52 Termina qui la nostra diretta, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata ed appuntamento alla prossima diretta!

22:49 Trento gioca un primo quarto alla pari, ma nel secondo i padroni di casa piazzano il primo allungo, completando l’opera in un terzo quarto da 30-15. Bologna tira con un buonissimo 57.1% da tre punti (12/21). Gamble in meno di 20′ piazza una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi; Teodosic chiude a quota 14 con 7 assist. Gentile è il migliore degli ospiti con 16 punti (tutti nella prima metà di gioco). Con questa sconfitta la Dolomiti Energia dice addio alla competizione europea; le V Nere hanno invece la possibilità di centrare la qualificazione nel prossimo turno in casa col Partizan, per non doversi giocare tutto nell’ultimo turno ad Istanbul, contro il Darussafaka.

FINISCE QUI! Bologna-Trento 94-70.

94-70 Delia a segno da sotto su assist di Nikolic. Ultimo minuto.

Ultimi due minuti della partita, con entrambi gli allenatori in campo coi secondi quintetti.

92-70 Craft parte in pentrazione col palleggio incrociato e appoggia al vetro.

Ultimi 4′ di gioco.

92-68 2/2 ai liberi per Blackmon.

92-66 Kelly riempie ancora il proprio gabellino con l’appoggio da sotto che lo porta a quota 11 punti.

92-64 Cournooh si iscrive a referto con la tripla angolare.

89-64 Splendida palla di Baldi Rossi per la schiacciata dell’argentino Delia.

87-64 Ancora Kelly con l’arresto dalla media distanza.

87-62 Blackmon sfida Pajola in campo aperto per il -25. 7′ al termine dell’incontro.

87-60 1/2 in lunetta per Mezzanotte.

87-59 Baldi Rossi si appoggia al vetro col semi gancio destro.

85-59 Kelly a bersaglio col palleggio, arresto e tiro.

85-57 Ennesima tripla Virtus! Quinto punto in fila per Marble.

82-57 Mezzanotte pesca Kelly sotto canestro per la schiacciata.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

82-55 Altri due punti per Bologna sull’ultimo possesso del quarto con Marble a bagnare il proprio esordio. Termina il terzo quarto.

80-55 Ricci batte la sirena dei 24″ col tiro su un piede in fade away.

78-55 Tripla di Hunter!! Pazzesco 10/16 per la Virtus dalla lunga distanza.

75-55 Nuovo +20 Bologna con Hunter a correggere l’errore in penetrazione di Marble.

73-55 2/2 dalla lunetta per Forray.

73-53 Altra affondata di Hunter! Assolo bolognese! Timeout Trento.

71-53 Ricci!!! Hunter la passa dietro schiena all’ex Vanoli che libero dall’angolo spara la tripla

68-53 Ancora Craft col piazzato dalla media.

68-51 Craft non molla e segna arrivando in doppia cifra.

68-49 Teodosic spiega pallacanestro!! Trova Hunter con un angolo di passaggio improbabile e il compagno chiude con il lay up.

66-49 Vola in campo aperto la Segafredo e Hunter chiude con l’affondata centrale.

64-49 2/2 per il serbo.

Liberi per Teodosic che si butta dentro in penetrazione.

Sbaglia il libero del tecnico Teodosic.

62-49 Forray ruba palla e chiude col lay up in solitaria. Tecnico fischiato però al playmaker ospite che tocca la palla dopo il canestro. Bonus raggiunto dalla Dolomiti Energia.

62-47 Craft a segno col jumper.

62-45 +17 sul libero di Teodosic.

61-45 Risponde immediatamente Markovic con l’arresto e tiro da 3 in transizione! Tecnico per Gentile, che lamenta un fallo sulla persa che ha lanciato la transizione virtussina.

58-45 Tripla di Knox!

Sbaglia il libero aggiuntivo il classe 1989.

58-42 Altri due per il dominatore assoluto di questa partita! Contropiede Bologna con 4 giocatori a toccare la palla e il lungo chiude subendo anche il fallo. Timeout Trento.

56-42 Altro percorso netto dalla linea della carità per Gamble. 19 per lui.

54-42 Knox segna in tap in sul floater sbagliato da Forray.

54-40 inusuale 2/2 in lunetta per Gamble.

INIZIA IL SECONDO TEMPO! Si è concluso nel frattempo il match tra Partizan e Darussafaka, con i serbi vittoriosi per 69-57.

21:51 Parziale di 11-2 sul finire del quarto per una Bologna che tira col 63.6% da 3 (7/11) e ha in un Gamble da 15 punti e 10 rimbalzi il protagonista assoluto. Ottima prima frazione anche per Teodosic, a quota 11 con 5 assist. Per Trento sono 16 di un Gentile a tratti dominante, anche se impreciso dalla lunetta (1/4). Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa.

52-40 Sull’ultimo possesso Teodosic si guadagna due liberi mandandoli entrambi a bersaglio. Termina il secondo quarto.

50-40 Ancora Ricci da tre punti!! Scappa via la Virtus!!

Ultimo minuto del secondo quarto.

47-40 Ricci!! Pajola ribalta il lato e l’ex Cremona sigla il massimo vantaggio con la tripla. Timeout per Brienza.

44-40 1/2 per l’ex Los Angeles Clippers. 2′ minuti al termine del primo tempo.

Liberi per Teodosic sulla trattenuta di Craft.

43-40 Giro e tiro di Gentile su Teodosic. 16 per lui.

43-38 Magia di Teodosic che spezza il raddoppio e in no-look serve ancora Gamble.

41-38 Libero sbagliato e Craft sprinta in contropiede per il -3. Timeout Bologna.

41-36 Altro canestro e fallo di Gamble, che viene stoppata da Gentile ma sul rimbalzo segna.

39-36 Sul libero sbagliato Mezzanotte cattura il rimbalzo e serve il nazionale italiano che segna in sospensione.

Esordio in maglia Segafredo per Marble, mentre Gentile fa 0/2 dalla linea della carità sul quarto fallo subito.

39-34 Pick and roll magistrale Teodosic-Gamble e schiacciata portentosa del lungo statunitense!

37-34 1/2 ai liberi per Gentile.

37-33 Tripla di Markovic! Teodosic pesca splendidamente il connazionale in angolo e l’ex Khimki non sbaglia.

34-33 Gentile porta a spasso la difesa e scarica dopo la finta per la bimane di Knox.

34-31 Ancora Gamble! Riceve il lob da Weems e si appoggia al vetro con la mano mancina.

32-31 Knox a segno col piazzato dalla media.

32-29 Gamble corregge allo scadere sull’errore di Markovic.

30-29 2/2 per lui.

Liberi per Pascolo, che sfiora il potenziale gioco da tre punti. Bonus raggiunto dai padroni di casa, a poco più di 7 minuti dal termine del secondo parziale.

30-27 Hunter corre splendidamente il campo in contropiede e chiude in sottomano sul servizio di Pajola.

28-27 Due liberi a bersaglio per Weems.

26-27 FORRAY!! Quarta tripla ospite e nuovo sorpasso.

26-24 Completa il gioco da tre punti il prodotto delle giovanili Virtus.

25-24 Si iscrive a referto Pajola, che si svita verso la linea di fondo, segna e subisce il fallo di Blackmon.

23-24 2/2 per l’ex della partita.

Liberi per Baldi Rossi.

21-24 Tripla di Gentile allo scadere dei 24″ a scavalcare i tentacoli di Hunter! Pazzesco inizio del nativo di Maddaloni, già a quota 11 punti.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

21-21 Blackmon batte la sirena con la clamorosa bomba del nuovo pareggio! Finisce dunque un bellissimo primo quarto.

21-18 TEODOSIC!! Sfrutta alla grande la non perfetta difesa di Mian che gli lascia un po’ troppo spazio coi piedi oltre l’arco.

18-18 Blackmon da 3!!! Riceve il consegnato da Pascolo e firma la parità! Timeout Djordjevic a poco più di 1 minuto dal termine del quarto.

0/2 per l’ex Aek Atene.

Lunetta per Hunter.

18-15 Gioco da tre punti completato.

18-14 Blackmon penetra centralmente e serve Kelly che schiaccia col fallo!

18-12 Sbaglia il libero il lungo virtussino, cattura fortunosamente il rimbalzo e segna il +6.

3′ al termine del quarto, con Gamble in lunetta.

16-12 Canestro e fallo di Gamble! Riceve molto profondo, si gira e segna nonostante il contatto falloso di Kelly.

14-12 Weems riceve in post basso contro Blackmon e gli tira in testa in sospensione.

12-12 Ancora Gentile in campo aperto! 8 per lui.

12-10 Grande virata di Craft su Gamble e conclusione in sottomano rovesciato.

12-8 Gentile vola in contropiede sulla rubata e chiude al ferro.

12-6 Teodosic finta il passaggio nell’angolo eludendo la difesa trentina, per poi chiudere col sottomano in solitaria.

10-6 2/2 per il centro Usa.

Liberi per Knox.

10-4 Terza tripla bolognese! Weems a bersaglio questa volta dall’angolo.

7-4 Gentile segna buttandosi indietro sull’ottima difesa di Weems.

7-2 Teodosic!! Altra tripla per la Virtus, con il serbo che spara in uscita dal blocco.

4-2 1/2 per l’ex Nanterre.

3-2 Gentile prende il centro dell’area e va a segno col runner di mano destra. Knox stoppa fallosamente Gamble sull’immediata apertura bolognese.

3-0 Markovic apre la contesa con la tripla su assist di Teodosic.

SI PARTE! Bologna commette infrazione di 24″ e Trento risponde con la violazione di 8″, in memoria del campione gialloviola.

21:01 I QUINTETTI TITOLARI: BOLOGNA: Markovic-Teodosic-Weems-Ricci-Gamble; TRENTO: Craft-Forray-Gentile-Kelly-Knox.

20:59 Anche al PalaDozza viene ricordato il grande Kobe Bryant con un video tributo e un minuto di silenzio per lui e Robert Archibald, ex giocatore di Pesaro.

20:55 Pochi minuti all’inizio del derby italiano! Nel frattempo, nell’altra sfida del girone, il Partizan guida per 35-25 all’intervallo sul Darussafaka.

20:50 Presentazione delle due squadre in corso, a dieci minuti circa dalla palla a due. Il croato Sreten Radovic arbitrerà l’incontro con il greco Petros Papapetrou e il tedesco Moritz Reiter.

20:45 Si sfidano due dei migliori playmaker di tutta l’Eurocup: Craft e Markovic. Il giocatore di Trento è primo per assist e palle rubate (7.10 e 2.92), seguito a ruota in entrambe le voci statistiche dal serbo virtussino (6.00 e 2.23).

20:40 L’atteso protagonista del match è certamente il serbo Milos Teodosic, miglior realizzatore della competizione (17.33 punti a partita), nono assoluto per assist (5 a gara) e settimo per valutazione complessiva (17.5). L’ex Clippers guida l’attacco dei suoi che, ad oggi, è il quarto migliore (83.3 punti di media) e, assieme allo scudiero Markovic, permette al proprio team di essere il migliore del torneo per assistenze a partita (20.3 assist di media).

20:35 I padroni di casa sono imbattuti tra le mura amiche da 6 partite nella competizione; una vittoria avvicinerebbe sensibilmente le V Nere al passaggio del turno, condannando al contempo la formazione di coach Brienza all’eliminazione.

20:30 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dell’incontro tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trentino, valido per la quarta giornata delle Top 16 di Eurocup.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, valido per la quarta giornata delle Top 16 di Eurocup. Le due compagini italiane si affrontano nuovamente, a una settimana esatta dalla gara d’andata, in un match fondamentale in ottica qualificazione.

La formazione di casa, dopo il passo falso iniziale di Belgrado contro il Partizan, ha battuto il Darussafaka e la formazione trentina, garantendosi un record di 2 vinte e 1 persa (al pari di serbi e turchi); un successo permetterebbe agli uomini di Sasha Djordjevic di staccare in classifica proprio una delle due squadre. Per la formazione di coach Nicola Brienza si tratta di una vera e propria ultima spiaggia: un successo terrebbe accese le seppur risicate chance di qualificazione, una sconfitta vorrebbe dire eliminazione. Entrambe le squadre hanno ottenuto un importante e pesante successo nell’ultimo turno di campionato: i bolognesi hanno espugnato il parquet della Reyer Venezia (fino a quel momento conquistato solo da Milano) e Trento ha battuto all’ultimo respiro quella che era probabilmente la squadra italiana più in forma, la Dinamo Sassari; decisiva la tripla di tabella allo scadere di Alessandro Gentile.

Le V Nere hanno presentato proprio nella giornata di ieri il neo acquisto Devyn Marble che, dopo i primi allenamenti, farà il suo esordio, per uno strano gioco del destino, contro la squadra in cui ha militato nella passata stagione. L’ala originaria di Detroit dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Kyle Weems, con la capacità di giocare però anche nel ruolo di guardia; andrà ad innalzare ulteriormente il livello di talento in uscita dalla panchina a disposizione dell’ex tecnico della nazionale serba.

Lo stesso Djordjevic ha dichiarato: “Scenderemo in campo con il massimo rispetto, sappiamo quello che ci aspetta: la gara di domani sarà una grande battaglia, una battaglia tosta e fisica”. Brienza crede in un successo dei suoi: ” Dobbiamo scendere in campo con grande presenza mentale, con tutti i giocatori pronti a dare un contributo determinante: lo abbiamo fatto a Sassari sabato, lo abbiamo fatto in stagione su campi difficili e contro grandi avversarie, proveremo a ripeterci”. Nel match di settimana scorsa la Virtus ha comandato a lungo la partita, salvo subire il sorpasso trentino sul 57-54 ad inizio ultimo quarto; gli ultimi minuti sono stati però un assolo di Milos Teodosic: il fenomeno serbo ha dato ai suoi la vittoria e a chiuso a referto con 23 punti.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 21.00, orario in cui è in programma la palla a due tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento.

