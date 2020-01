LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: argento per Fontana nei 1500m e per Valcepina nei 500m, staffette in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:00 Nel sommato giornata discreta per L’Italia, che conclude con due argenti (Valcepina nei 500m e Fontana nei 1500m) e le due staffette in finale. Il rammarico sta nel fatto che, al femminile, l’olandese Suzanne Schulting (68) ha già ipotecato la classifica generale, con Fontana seconda e Valcepina terza a grande distanza (21).

17:53 Italia (6:56.02) seconda ed è finale! L’Olanda (6:55.907) completa il quadro delle finaliste.

17:50 Azzurri primi a metà gara, ma gli avversari sono attaccati.

17:47 La seconda semifinale vedrà in pista solo tre squadre: Italia, Germania e Olanda.

17:45 Tocca all’Italia!

17:42 Dominio schiacciante dell’Ungheria (6:59.93) e della Russia (7:00.19) nella prima semifinale.

17:36 Al via le semifinali maschili, l’Italia sarà impegnata nella seconda.

17:33 Il quadro delle finaliste è completato dall’Olanda (4:13.67 e dall’Ungheria (4:16.27).

17:30 Finale raggiunta per la staffetta femminile italiana: le azzurre (4:15.797) hanno concluso la gara in seconda piazza alle spalle della Russia (4:15472).

17:27 Azzurre seconde a metà gara, prima la Russia, terza la Germania e quarta la Bulgaria.

17:24 Si parte con le donne, Italia impegnata nella prima semifinale.

17:14 E’ in corso il rifacimento ghiaccio.

17:10 Siamo leggermente in ritardo rispetto al programma, che adesso prevede le semifinali delle due staffette, ultime gare di giornata.

17:07 Doppietta ungherese nei 500m: oro per Shoalin Sandor Liu (41.244) e argento per Shaoang Liu (41.517). Il bronzo va al collo del russo Semen Elistratov (41.686).

17:04 Il polacco Rafal Anikej (42.479) si aggiudica la final B e la quinta piazza totale.

17:01 Tocca subito alle finali maschili.

16:58 ARGENTO PER MARTINA VALCEPINA! L’azzurra (43.442) si è dovuta arrendere solo all’olandese Suzanne Schulting (43.568), che con questo risultato mette una serie ipoteca sulla vittoria della classifica generale. Bronzo per la polacca Natalia Maliszewska (43.709).

16:55 Partita la finale A!

16:52 Vittoria per l’inglese Kathryn Thomson (44.816), che si aggiudica la quinta piazza complessiva. Terza Cynthia Mascitto (44.918), che conclude quindi in settima posizione.

16:49 Si parte con la finale B.

16:43 Ancora qualche minuto per il rifacimento ghiaccio.

16:39 Il programma adesso prevede le finali dei 500m femminili, Martina Valepina cerca il colpaccio.

16:36 Il quadro dei finalisti viene completato dall’olandese Itzhak de Laat (41.005), dal russo Semen Elistratov (41.208) e dal belga Stijn Desmet (41.332).

16:33 Doppietta ungherese nella prima semifinale, Shaolin Sandor Liu (41.072) ha preceduto Shaoang Liu (41.166).

16:30 Tocca agli uomini!

16:27 Le ultime due atlete ad accedere alla finale sono la polacca Natalia Maliszewska (43.691) e l’olandese Lara van Ruijven (43.727).

16:24 Prima piazza per l’olandese Suzanne Schulting (43.349), seconda Martina Valcepina (43.494), queste le qualificate alla finale. Cynthia Mascitto si è qualificata per la finale B, mentre Arianna Fontana è stata penalizzata e dovrà dire addio al sogno di vincere la classifica generale.

16:21 Ci siamo, si parte!

16:18 Valcepina, Fontana e Mascitto scenderanno sul ghiaccio nella prima semifinale.

16:15 A breve le semifinali dei 500 metri femminili con tre azzurre impegnate.

16:12 Niente da fare per Andrea Cassinelli (42.045) quarta piazza per lui e niente semifinale. La batteria è stata vinta dal belga Stijn Desmet (41.412) con il polacco Rafal Anikej (41.551) secondo.

16:09 E’ il momento di Andrea Cassinelli, l’unico azzurro impegnato.

16:05 Terzo quarto vinto dall’ungherese Shoang Liu (41.111), secondo il francese Dmitry Migunov (41.408).

16:02 Passano il turno l’ungherese Shaolin Sandor Liu (40.960) e il russo Alexander Shulginov (41.082).

15:58 L’olandese Itzhak del Laat (40.603) e i russo Pavel Sitnikov (40.660) si aggiudicano il primo quarto di finale.

15:55 Tocca ora ai 500m maschili!

15:52 Queste le semifinaliste: Suzanne Schulting (NED), Martina Valcepina (ITA), Arianna Fontana (ITA), Cynthia Mascitto (ITA), Yara van Kerkhof (NED), Natalia Maliszewska (POL), Lara van Ruijven (NED), Deanna Lockett (HUN), Kathryn Thomson (GRB) e Kamila Stormowska.

15:49 Arianna Fontana, nonostante la quinta piazza, si qualifica alla semifinale per via di un contatto che l’ha danneggiata.

15:46 Vola in semifinale anche Cynthia Mascitto (43.386), con lei l’olandese Suzanne Schulting (43.294), che si trova al momento in testa alla classifica generale.

15:44 Passano il turno la polacca Natalia Maliszewska (42.935) e l’olandese Lara van Ruijven (43.019).

15:41 Vittoria in scioltezza per Valcepina (46.574) , che si qualifica alle semifinali insieme all’olandese Yara van Kerkhof (46.647).

15:38 Partono i quarti di finale femminili dei 500 metri.

15:30 Martina Valcepina sarà impegnata nella prima batteria, Cynthia Mascitto nella terza e Arianna Fontana nella quarta.

15:19 Quindici minuti di pausa, causa rifacimento ghiaccio, prima dei quarti di finale dei 500 metri.

15:16 Questo il podio dei 1500 metri maschili: oro per l’ungherese Shoang Liu (2:25.87), argento per l’olandese Itzhak de Laat (2:25.96) e bronzo per l’israeliano Vladislav Bykanov (2:26.20).

15:12 Parte la finale A!

15:09 Yuri Confortola (2:19.10) ha dominato la finale B dei 1500m maschili, quarto Tommaso Dotti (2:22.37), sesto Andrea Cassinelli (2:23.01).

15:06 Purtroppo niente da fare per Cynthia Mascitto (3:15.64), che ha avuto dei contatti in pista ed è arrivata al traguardo in ultima posizione.

15:04 Gara pazzesca dell’azzurra (2:35.91), che si è dovuta arrendere solo all’olandese Suzanne Schulting (2:35.91). Terza piazza per la tedesca Anna Seidel (2:36.31).

15:01 ARGENTOOOOO PER ARIANNA FONTANA!!!

14:58 Si assegnano le prime medaglie dell’Europeo, vediamo se le azzurre riusciranno a battagliare per il podio.

14:55 Tocca ad Arianna Fontana e a Cynthia Mascitto!

14:52 Terza piazza finale per Martina Valcepina (2:58.10) nella finale B dei 1500 metri, prima di lei l’ungherese Deanna Lockett (2:58.066) e la russa Sofia Prosvirnova (2:58.108).

14:48 Le atlete della finale B sono pronte per partire.

14:38 Adesso qualche minuto di pausa, causa rifacimento ghiaccio, prima delle finali dei 1500m.

14:34 Gli azzurri Tommaso Dotti, Yuri Confotola e Andrea Cassinelli saranno impegnati nella finale B.

14:31 Questo il quadro dei finalisti: Itzhak de Laat (NED), Shaolin Sandor Liu (HUN), Shoaoang Liu (HUN), Pavel Sitnikov (RUS), Semen Elistratov (RUS), belga Stijn De Smet (BEL) e Vladislav Bykanov (ISR).

14:28 Gli ultimi due qualificati sono il russo Semen Elistratov (2:30.48) e il belga Stijn De Smet (2:30.70).

14:25 L’ungherese Shoaoang Liu (2:22.63) vince la seconda semifinale, alle sue spalle il russo Pavel Sitnikov (2:23.22). Niente da fare per l’Italia: Yuri Confortola quarto (2:23.99) e Andrea Cassinelli quinto (2:24.37).

14:22 I primi a raggiungere la finale sono l’olandese Itzhak de Laat (2:18.487) e l’ungherese Shaolin Sandor Liu (2:18.562). Purtroppo quarta piazza per Tommaso Dotti (2:18.798), che dovrà aspettare per capire se sarà almeno presente nella finalina.

14:19 Martina Valcepina sarà impegnata nella finale B.

14:16 In finale vedremo le azzurre Cynthia Mascitto e Arianna Fontana, l’olandese Suzanne Schulting, l’inglese Anna Seidel, le russe Evgeniya Zakharova e Ekaterina Efremenkova e la belga Hanne Desmet.

14:13 Arianna Fontana ( 2:28.47 )conclude la propria semifinale in seconda piazza e vola in finale! Con lei si qualifica anche la belga Hanne Desmet (2:28.352).

14:10 Tocca ad Arianna Fontana!

14:07 Gara fantastica della nostra Cynthia Mascitto (2:46.115), che approda in finale insieme alla russa Evgeniya Zakharova (2:46.457)!

14:04 Quarta piazza finale per l’azzurra (2:23.375), che purtroppo resta fuori dalla finale, passano il turno l’olandese Suzanne Schulting (2:23.080) e l’inglese Anna Seidel (2:23.126).

14:00 Nella prima semifinale vedremo subito impegnata Martina Valcepina, l’azzurra punterà tutto sulla distanza più breve, quella dei 500m, ma cercherà comunque di fare bene anche qui.

13:57 La prima gara in programma sono proprio i 1500m, in ordine vedremo semifinali e finali, prima al femminile e poi al maschile.

13:54 Al maschile Dotti e Confortola sognano in grande nei 1500m, raggiungere la finale sarebbe già un ottimo risultato.

13:51 L’Italia punta molto anche sulle staffette: l’obiettivo, sia per gli uomini, che per le donne, è quello di portare la squadra in finale.

13:48 Arianna Fontana e Martina Valcepina partono con grandi ambizioni nei 500 e nei 1500 metri.

13:45 Si parte alle 14:02, dodici le medaglie in palio oggi.

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2020 di short track, in corso di svolgimento a Debrecen. Oggi si assegnano le prime medaglie, con le gare che sono in programma dalle 14.02.

C’è grande attesa in casa Italia, perchè Arianna Fontana e Martina Valcepina vogliono il podio nei 500 e 1500 metri ed inoltre ci sono anche le staffette che vanno a caccia di un posto nella finale continentale. Non bisogna neanche dimenticare l’ottima Cynthia Mascitto di ieri e poi le prestazioni positive di Tommaso Dotti e Yuri Confortola nella distanza più lunga.

Percorso netto nelle batterie di ieri per Fontana e Mascitto. Sarà un sabato importantissimo per la valtellinese, che lotta in particolare con l’olandese Suzanne Schulting per il titolo Overall. L’azzurra cerca medaglia sia nei 500 sia nei 1500, dove Schulting pare essere la favorita per la vittoria. Nei 500 metri, invece, la donna da battere è Martina Valcepina, che sembra essere tagliata fuori dalla classifica generale per via dell’eliminazione in batteria nei 1000 metri.

L’obiettivo ora per Valcepina è proprio quello di conquistare la medaglia d’oro nella distanza più veloce e poi di centrare la finale della staffetta insieme alle sue compagne. Finale che puntano a raggiungere anche gli uomini, che si giocheranno con la Germania l’accesso all’ultimo atto. In campo individuale, invece, Dotti e Confortola puntano alla finale dei 1500 e poi sperano in qualche sorpresa.

Si comincia a gareggiare dalle ore 14.02. Seguite con noi la diretta della seconda giornata degli Europei 2020 di short track. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

