LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: 25 gennaio, Arianna Fontana e Martina Valcepina inseguono medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2020 di short track, in corso di svolgimento a Debrecen. Oggi si assegnano le prime medaglie, con le gare che sono in programma dalle 14.02.

Loading...

Loading...

C’è grande attesa in casa Italia, perchè Arianna Fontana e Martina Valcepina vogliono il podio nei 500 e 1500 metri ed inoltre ci sono anche le staffette che vanno a caccia di un posto nella finale continentale. Non bisogna neanche dimenticare l’ottima Cynthia Mascitto di ieri e poi le prestazioni positive di Tommaso Dotti e Yuri Confortola nella distanza più lunga.

Percorso netto nelle batterie di ieri per Fontana e Mascitto. Sarà un sabato importantissimo per la valtellinese, che lotta in particolare con l’olandese Suzanne Schulting per il titolo Overall. L’azzurra cerca medaglia sia nei 500 sia nei 1500, dove Schulting pare essere la favorita per la vittoria. Nei 500 metri, invece, la donna da battere è Martina Valcepina, che sembra essere tagliata fuori dalla classifica generale per via dell’eliminazione in batteria nei 1000 metri.

L’obiettivo ora per Valcepina è proprio quello di conquistare la medaglia d’oro nella distanza più veloce e poi di centrare la finale della staffetta insieme alle sue compagne. Finale che puntano a raggiungere anche gli uomini, che si giocheranno con la Germania l’accesso all’ultimo atto. In campo individuale, invece, Dotti e Confortola puntano alla finale dei 1500 e poi sperano in qualche sorpresa.

Si comincia a gareggiare dalle ore 14.02. Seguite con noi la diretta della seconda giornata degli Europei 2020 di short track. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo