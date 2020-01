LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Bolshunov conquista la gara maschile, buoni segnali da De Fabiani. Dominio Johaug nella gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.30 E dunque è tutto per questa nostra DIRETTA LIVE odierna. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con i due inseguimenti a tecnica classica!

12.29 Questi invece i risultati degli italiani:

16 De Fabiani +1’38″2

32 Salvadori +2’36″2

43 Noeckler +3’03”

12.28 Questa dunque la top ten odierna:

1 Bolshunov (RUS) 33’45”

2 Niskanen (FIN) +24″3

3 Roethe (NOR) +40″

4 Melnichenko (RUS) +54″

5 Gaillard (FRA) +55″8

6 Hyvarinen (FIN) +1’01”

7 Klaebo (NOR) +1’12″4

8 Krueger (NOR) +1’13”

9 Chervotkin (RUS) +1’14″8

10 Toenseth (NOR) 1’21″4

Loading...

Loading...

12.25 Riesce a conservare la decima posizione Toenseth, a 1’21″4 da Bolshunov.

12.23 L’ultimo a entrare in top ten dovrebbe essere Toenseth, che la occupava al km 13.5.

12.21 Ed ecco l’arrivo di Roethe, che va sul podio! Terzo posto per lui a 40″ da Bolshunov.

12.20 De Fabiani appare destinato alla sedicesima posizione, se tutti i risultati che si stanno delineando verranno confermati.

12.18 Praticamente in silenzio Roethe si è preso la terza posizione al km 12.7 a 37″8 da Bolshunov! Intanto chiude Hyvarinen, quinto a 1’01”, e dunque Klaebo scende al sesto posto, che sarà settimo quando finirà Roethe.

12.16 Arriva Melnichenko, che tiene il podio per 1″8 davanti a Gaillard con 54″ di ritardo da Bolshunov. Ma attenzione, perché non è finita qui: Sjur Roethe potrebbe buttare giù dal podio anche lui, perché sta risalendo con grande regolarità!

12.14 Quinto Krueger a 1’13” all’arrivo, paga sei decimi da Klaebo.

12.14 1’12″4 di ritardo per Klaebo rispetto a Bolshunov, per ora è quarto, ma perderà certamente posizioni. Ha chiuso a malapena davanti a Chervotkin. Per ora il terzo è Gaillard a 55″8.

12.11 34’09″3 per Niskanen, che dovrebbe chiudere secondo senza problemi con i suoi 24″3 di ritardo. I dubbi, semmai, riguardano il podio e le capacità di Melnichenko di tenere i 13 secondi di vantaggio su Gaillard al km 12.7.

12.10 Chiusura per Alexander Bolshunov, ed è 33’45” per lui! Vola al comando con 55″ di vantaggio su Gaillard. Ha concluso anche De Fabiani, 35’23″2 per lui a 1’38″2 dal russo, potrebbe chiudere in posizione interessante, ma quel che conta è che a parte l’inizio difficile lo si è rivisto in una condizione che sale.

12.09 Intanto Holund non completa la propria prova.

12.08 30’40″5 per Bolshunov al km 13.5, ormai il russo è lanciato verso vittoria e allungo in Coppa del Mondo. Nel frattempo calo netto di Krueger e anche ancor maggiore di Klaebo, entrambi superati da Gaillard al km 11.7.

12.07 Ha concluso la propria prova Giandomenico Salvadori, 36’21″2 a 1’40″4 dall’attuale leader Jean Marc Gaillard (Francia). 13° tempo per lui ad ora.

12.06 Spunta il finlandese Perttu Hyvarinen, che è quarto al km 10 davanti a Klaebo in 22’46″6, 4″9 meglio del norvegese.

12.05 Continua a perdere Melnichenko, ora terzo a 26″6 al km 10. Rischia realmente di farsi riprendere da Klaebo e Krueger, quasi appaiati.

12.04 Rapido susseguirsi dei leader al traguardo: prima l’andorrano Ireneu Esteve Altimiras, poi il francese Hugo Lapalus, 35’08″7 per lui.

12.02 28’20” per De Fabiani al km 11.7, mentre passa al comando al traguardo il tedesco Florian Notz (35’25″2) e al km 10 Klaebo è a 39″2 da Bolshunov con Niskanen a 16″2.

12.01 Al traguardo intanto il tempo di riferimento è quello di Young, 35’29″6 per il britannico.

12.00 Al km 7.7 Melnichenko sembra pagare lo sforzo iniziale, scende anche dietro Niskanen a 14″3 da Bolshunov. Potrebbe subire anche il rientro di Klaebo, che in termini cronometrici ha già superato Krueger.

11.58 Klaebo al km 8.5 paga 32″9 rispetto al 19’00″9 di Bolshunov. In mezzo c’è sempre Niskanen con la metà del distacco.

11.57 Passa al km 10 De Fabiani, 23’18″6, a 15″9 dal francese Gaillard, attuale leader prima dei big.

11.55 Continua il recupero di De Fabiani! Al km 8.5 ha lo stesso tempo di Tefre (20’01″8), da cui pagava 17 secondi abbondanti al km 1.7!

11.53 Ecco i primi arrivi: Dietmar Noeckler finisce a 36’48”, con un ritardo di 44″8 dall’iberico Rojo.

11.51 Sembrava una gara difficile ancora una volta per De Fabiani, e invece l’azzurro sta riuscendo a risalire con profitto, 16’23″7 per lui a 53″6 da Bolshunov al km 6.7.

11.50 Scende in seconda posizione Melnichenko, mentre sono al via Emil Iversen e poi Didrik Toenseth a stretto giro.

11.49 Intanto Noeckler è al km 12.7, dove passa in 31’30″7. Stesso tempo per Salvadori e De Fabiani al km 5, 11’32″8.

11.47 Sale terzo Klaebo al km 3.5, a 12″3 da Bolshunov.

11.46 Attenzione a Melnichenko! Il russo balza in testa al km 1.7, 4’11″2 il suo tempo.

11.45 Niskanen 7’45″4, a 5″5 dal 7’39″9 di Bolshunov. Un secondo e mezzo recuperato al km 3.5 rispetto a ottocento metri prima.

11.44 De Fabiani sembra dare segnali migliori nel prosieguo, al km 3.5 è a 38″6 da Bolshunov con il tempo di 8’18″5, scalando parecchie posizioni (25° temporaneo).

11.43 Quarto tempo al km 1.7 per Klaebo, stesso tempo del russo Alexey Chervotkin a 5″8 da Bolshunov.

11.42 Niskanen secondo al km 1.7, 4’16″1. Si attendono i norvegesi, mentre Bolshunov è molto deciso al km 2.7: 6’02″6.

11.41 Prestazione regolare per Salvadori, il migliore degli italiani per distacco quest’oggi fino ad oggi. 11’32″8 al km 5, è a 13″9 da Tefre al km 5.

11.40 4’12” per Bolshunov al km 1.7, è al comando il russo in attesa degli altri.

11.39 Partito Klaebo.

11.39 Altra gara difficile in arrivo per De Fabiani, 4’34″1 per lui al km 1.7. Si tratta del 33° tempo attualmente.

11.38 Mentre parte il finlandese Iivo Niskanen, e tra poco sarà la volta prima di Holund e poi di Klaebo, Salvadori è a 6’25″9 al km 2.7, divario immutato da Tefre che nel frattempo è calato col passare dei km pur rimanendo in testa.

11.37 Comincia ora la gara di Alexander Bolshunov: il russo viene dalla vittoria del Tour de Ski.

11.35 Salvadori è sesto con 4’25″9, a 9″7 da Tefre. Noeckler 16’58″8 al km 6.7.

11.34 Via anche per Francesco De Fabiani!

11.30 Il norvegese Gjoeran Tefre passa in 4’16″1 al km 1.7, nettamente il miglior tempo fino a questo momento, stacca di otto secondi abbondanti tutti gli altri. Si avvicinano intanto i big, ed è partito il finlandese Ristomatti Hakola.

11.29 Ed ecco il via di Salvadori, mentre Noeckler passa al quinto chilometro, dunque a un terzo di gara, in 11’45″9: perde in maniera costante da Rojo, ora distante 12″3.

11.27 Si avvicina anche il momento della partenza di Giandomenico Salvadori. Intanto il duello principale, per il momento, è tra Young e il giapponese Hiroyuki Miyazawa.

11.25 8’18″2 per Noeckler al km 3.5.

11.24 Il britannico Andrew Young passa in testa al km 1.7, 4’24″9 il suo tempo.

11.23 Noeckler passa in 6’32″5 al km 2.7, con Rojo che gli è davanti di 5 secondi.

11.22 4’30″4 il tempo di Noeckler, che è al momento il secondo dietro al 4’28″1 dello spagnolo Rojo.

11.20 Il primo rilevamento è posto al km 1.7, ancora devono passare tutti.

11.18 Al via più avanti sostanzialmente tutti i big, in particolare il vincitore del Tour de Ski, il russo Alexander Bolshunov, partirà col 42.

11.16 Via anche per Dietmar Noeckler.

11.15 Partito Vuorela, inizia ufficialmente la 15 km sotto la neve!

11.14 Tra poco il via del primo dei 78 partecipanti, il finlandese Markus Vuorela.

11.10 Tre gli italiani in gara a Nove Mesto, e sono con il numero 3 Dietmar Noeckler, con il numero 29 Giandomenico Salvadori, con il numero 38 Francesco De Fabiani.

11.07 Lontano da Nove Mesto, in Russia, è arrivata la bella notizia della paternità di Sergey Ustiugov, motivo per il quale aveva (giustamente) accantonato tutti gli impegni agonistici di questo periodo per restare vicino alla sua compagna.

11.04 Eccoci tornati. Da Nove Mesto sta per partire la 15 km maschile, sempre a tecnica classica.

10.44: Grazie per averci seguito e appuntamento a tra mezz’ora (11.15) per la 15 km maschile

10.43: Bene l’azzurra Comarella che ha chiuso al 21mo posto a 1’41”, 32mo posto per Debertolis a 2’06”

10.41: Questa la classifica della top ten: Johaug trionfa sulla neve di Nove Mesto davanti alla russa Nepryaeva a 32″, terzo posto per Weng a 40″, poi Diggins (Usa) a 48″, Haga (Nor) a 48″, Oestberg (Nor) a 49″, Parmakoski (Fin) a 41″, Lundgren (Swe) a 48″, Andersson a 1’04”, Razymova a 1’07”

10.38: Andersson si inserisce al nono posto con 1’04” di ritardo

10.35: Parmakoski si inserisce al settimo posto con un ritardo di 51″

10.32: Oestberg chiude al sesto posto a 49″ dalla testa

10.29: Solo Nepryaeva è riuscita a tenere il ritmo di Johaug nel finale. E’ seconda la russa a 32″ dalla norvegese

10.27: Diggins riesce a sopravanzare Haga al terzo posto per soli 3 decimi al traguardo

10.26: Johaug scatenata nel finale. Chiude la sua prova al primo posto rifilando 40″ alla compagna Weng e 48″ all’altra compagna Haga, mentre sta finendo bene Nepryaeva che al km 8.5 è seconda con 31″ di ritardo da Johaug

10.25: Debertolis chiude la sua prova a 1’17” da Haga, è 15ma al momento ma destinata ad uscire dalle trenta dove invece dovrebbe restare Comarella che è nona al momento

10.24: Al km 5 Oestberg sesta a 27″, Parmakoski settima a 30″, Andersson ottava a 33″

10.23: Johaug, Weng, Digginss al momento le prime tre al km 7.7, poi Haga, Lundgren e Janatova

10.23: Haga va al comando al traguardo con 8″ di vantaggio su Lundgren

10.21: Razymova sempre terza al km 8.5, Lundgren va in testa al traguardo con 19″ di vantaggio su Janatova, Claudel è terza a 20″

10.20: Gara in crescendo della francese Claudel che al km 8.6 è quarta a 29″ dalla nuova leader Haga

10.18: Nepryaeva è terza a 20″ da Johaug ai 5 km, Johaug passa prima al km 6.7 con 26″ su Weng e 41″ su Lundgren. Bene Oestberg in avvio, è quarta a 9″8 al km 1.7, sorprendente la norvegese Kalvaa, quinta a 11″

10.17: Razymova passa al terzo posto al km 6.7 a 8″ da Lundgren

10.17: Limita i danni nel finale Comarella che è terza, alle spalle di Janatova e Myhre al traguardo a 24″ dalla ceca

10.16: Male Ebba Andersson al km 1.7 con un ritardo di 15″ da Johaug. La svedese è nona, Parmakoski sesta a 12″

10.15: Haga si avvicina a Lundgren al km 6.7. Prima la svedese, seconda la norvegese a 1″7, poi Janatova, Kylloenen e Comarella

10.13: Janatova prima al traguardo con 33″ di vantaggio su Ejduka, Comarella terza dietro a Janatova e Myhre al km 8.6 con 20″ di ritardo, Johaug prima a metà gara con 17″ su Weng e 26″ su Lundgren

10.12: Comarella perde ancora al km 7.7: ha 15″ di ritardo da Janatova, superata anche da Myhre a 11″

10.10: Al km 1.7 Nepryaeva seconda a 6″5, ottava Kalla a 18″. Al km 3.5 Johaug prima, Weng seconda a 9″9, terza Lundgren a 17″, quarta Diggins a 18″

10.09: A metà gara: Lundgren prima, Haga seconda a 8″, poi Janatova a 16″, Myhre e Comarella a 21″

10.08: Comarella perde qualcosa da Janatiova al km 6.7, 9″ di ritardo, è seconda

10.07: Debertolis è 27ma a 32″ da Johaug dopo 1.7 km

10.05: Johaug subito padrona: ha 6″5 di vantaggio su Weng e 13″ sulla ex leader Lundgren

10.03: Guadagna ancora Anna Comarella! A metà gara ha 5″7 di ritardo da Janatova, è seconda!

10.02: Haga si inserisce al sesto posto al km 1.7

10.01: Lundgren passa in testa al km 1.7 con 1″1 di vantaggio su Janatova

10.00: Bene Comarella al km 3.5. L’azzurra sale al terzo posto a 7″ da Janatova

9.57: Janatova sempre in testa al km 3.5, Comarella è quarta anche al km 2.7 a 9″9 da Janatova

9.55: Al km 1.7 Comarella è quarta a 9″ da Janatova. Secondo posto per Ribom

9.52: La ceca Janatova è davanti al km 1.7 davanti alla norvegese Amundsen e alla svedese Dyvik

9.50: Partita Anna Comarella, fra poco i primi rilevamenti intermedi

9.47: Partite le prime atlete in gara, tra poco al via Anna Comarella

9.44: La prima a prendere il via sarà la lettone Ejduka

9.42: Questi i numeri delle favorite: H. Weng 32, Johaug 34, Diggins 36, Nepryaeva 40, Kalla 42, Bjornsen 44, Oestberg 46, Andersson 52, Parmakoski 54. Sono 63 le atlete al via

9.41: Comarella, migliore delle azzurre nel Tour de Ski, prenderà il via con il numero 11, Debertolis con il 28

9.38: Solo due le azzurre al via nella due giorni in Repubblica Ceca, Anna Comarella e Ilaria Debertolis

9.35: Nevica a Nove Mesto e questo aspetto meteorologico potrebbe condizionare la gara con gli ski men che dovranno lavorare duramente, fino all’ultimo istante per fornire gli sci giusti alle atlete al via

9.33: Attenzione alla Svezia con Charlotte Kalla, fin qui in tono minore in questa stagione, che può dire la sua in questo format di gare e a Ebba Andersson, altra specialista delle distance

9.30: Si rinnova la sfida tra norvegesi che ha tenuto banco per tutto il Tour de Ski con al via anche Oestberg, che ha messo in difficoltà sua maestà Johaug a più riprese nella gara a tappe di inizio anno

9.27: Torna alle gare la trionfatrice del Tour de Ski e leader di Coppa Therese Johaug, grande favorita per la gara di oggi ma occhio anche al rientro della russa Natalia Nepryaeva

9.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 10 km femminile in tecnica libera di Nove Mesto na Morave in Repubblica Ceca. A seguire si disputerà anche la 15 km maschilòe sempre con partenza ad intervalli e sempre in tecnica libera che seguiremo in diretta

La presentazione delle gare maschili di Nove Mesto – La presentazione delle gare femminili di Nove Mesto – Il ritorno alle gare di Francesco De Fabiani – Calendario, orari, Tv e streaming delle gare di Nove Mesto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima giornata di gare a Nove Mesto dove si disputano una 10 km a tecnica libera femminile e una 15 km a tecnica libera maschile, entrambi con partenza ad intervalli, in base al programma rivoluzionato di Coppa del Mondo a causa della mancanza di neve

Rientrano tutti i big dopo le tante assenze nel week end scorso a Dresda. Ci sono Klaebo e Bolshunov in campo maschile, torna in gara dopo il trionfo in Tour de Ski, anche la norvegese Therese Johaug. Fra i rientri eccellenti c’è anche quello dell’Italiano Francesco De Fabiani che si era ritirato dopo le prime tappe del Tour de Ski a causa dei postumi da un infortunio alla schiena e da oggi prova ad essere protagonista nella seconda parte della stagione

In campo femminile Therese Johaug è la grande favorita e le avversarie potrebbero essere proprio le norvegesi, oltre alla russa Nepryaeva che però potrebbe essere protagonista assoluta domani quando si disputerà la terza (nella storia di Coppa del Mondo) gara ad inseguimento a tecnica classica partendo con i distacchi accumulati quest’oggi. Due le azzurre al via: Anna Comarella e Ilaria Debertolis. In campo maschile potrebbe essere battaglia a due tra il vincitore del Tour de Ski, il russo Bolshunov e il norvegese Klaebo. Tanti gli outsider: dagli altri norvegesi agli svedesi (Haeggstroem su tutti), ai francesi che vogliono dire la loro dopo il week end trionfale di sette giorni fa in Germania. Per l’Italia al via Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani

OA Sport seguirà DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile e della 15 km a tecnica libera maschile, per non perdersi nemmeno un secondo della gara sulla neve della Repubblica Ceca. La gara femminile scatta alle 9.45, quella maschile alle 11.30.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foro Lapresse