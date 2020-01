LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle gare maschili di Nove Mesto – La presentazione delle gare femminili di Nove Mesto – Il ritorno alle gare di Francesco De Fabiani – Calendario, orari, Tv e streaming delle gare di Nove Mesto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima giornata di gare a Nove Mesto dove si disputano una 10 km a tecnica libera femminile e una 15 km a tecnica libera maschile, entrambi con partenza ad intervalli, in base al programma rivoluzionato di Coppa del Mondo a causa della mancanza di neve

Rientrano tutti i big dopo le tante assenze nel week end scorso a Dresda. Ci sono Klaebo e Bolshunov in campo maschile, torna in gara dopo il trionfo in Tour de Ski, anche la norvegese Therese Johaug. Fra i rientri eccellenti c’è anche quello dell’Italiano Francesco De Fabiani che si era ritirato dopo le prime tappe del Tour de Ski a causa dei postumi da un infortunio alla schiena e da oggi prova ad essere protagonista nella seconda parte della stagione

In campo femminile Therese Johaug è la grande favorita e le avversarie potrebbero essere proprio le norvegesi, oltre alla russa Nepryaeva che però potrebbe essere protagonista assoluta domani quando si disputerà la terza (nella storia di Coppa del Mondo) gara ad inseguimento a tecnica classica partendo con i distacchi accumulati quest’oggi. Due le azzurre al via: Anna Comarella e Ilaria Debertolis. In campo maschile potrebbe essere battaglia a due tra il vincitore del Tour de Ski, il russo Bolshunov e il norvegese Klaebo. Tanti gli outsider: dagli altri norvegesi agli svedesi (Haeggstroem su tutti), ai francesi che vogliono dire la loro dopo il week end trionfale di sette giorni fa in Germania. Per l’Italia al via Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani

OA Sport seguirà DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile e della 15 km a tecnica libera maschile, per non perdersi nemmeno un secondo della gara sulla neve della Repubblica Ceca. La gara femminile scatta alle 9.45, quella maschile alle 11.30.

