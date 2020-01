LIVE Sci alpino, Terza Prova Wengen 2020 in DIRETTA: Innerhofer quarto! Bene Casse, ottavo. Paris perde in alto ed è fuori dalla top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.47: Si inserisce il 16ma posizione lo statunitense Golberg con un ritardo di 1”46

13.42: Questa la classifica provvisoria: Mayer, Caviezel, Kilde, Innerhofer, Cochrane-Siegle, Feuz, Jansrud, Casse, Bennett, Janka

13.39: Buona prova dell’austriaco Kroell che è 17mo a 1”52 da Mayer

13.36: Il migliore degli ultimi scesi è lo svizzero Weber, 22mo a 2”52

13.32: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese

13.27: Buona prova del tedesco Sander che si inserisce al 17mo posto con 1”57 di ritardo

13.25: GRANDE PRESTAZIONE DI MATTIA CASSE!! L’azzurro è ottavo con novantuno centesimi di ritardo da mayer

13.23: L’azzurro fill conclude la sua prova al 21mo posto con un ritardo di 2”67

13.22: Si inserisce al 14mo posto l’austriaco Walder con un ritardo di 1”40

13.20: Vicini i due francesi Muzaton e Allegre, rispettivamente 17mo e 18mo

13.16: Lo statunitense Ganong è 18mo a 2”78, il tedesco Schwaiger è 19mo a 2”95

13.14: Ritardo di 1”37 per lo svizzero Hinterman (13mo), l’azzurro Buzzi è 18mo a 3”07

13.12: Discreta prova dell’azzurro Marsaglia che si inserisce al 14mo posto davanti a Paris con un ritardo di 1”89

13.10: Il tedesco Ferstl conclude la sua prova lontano dai primi, a 3”82 dalla testa

13.08: perde tanto tempo, come da copione, Paris nella prima parte del percorso e limita i danni nel finale: è 14mo a 1”96

13.06: Grave errore per l’austriaco Franz che è ultimo a 4”96. Ora Paris

13.04: Il francese Clarey chiude al terzultimo posto con un ritardo di 3”22

13.03: Scende in ritardo rispetto al programma il norvegese Kilde e si inserisce al terzo posto con 32 centesimi di ritardo da Mayer

13.02: È decimo lo statunitense Nyman che conclude con un ritardo di 1”18 da Mayer

13.00: Non è partito Kilde, buona prova del norvegese Jansrud che si inserisce al sesto posto con un ritardo di 89 centesimi

12.58: il norvegese Sejersted non pigia sull’accelerazione e chiude a 3”44 dalla vetta

12.54: Perde tanto nella parte centrale, poi guadagna quasi due decimi nel finale lo svizzero Janka che chiude a 1”03 dalla vetta

12.52: SORPRENDENTE CHRISTOF INNERHOFER!!! L’azzurro disputa una bella prova e conclude al terzo posto a soli 43 centesimi da Mayer. Il campione altoatesino è tornato!

12.50: Discreta prova dell’austriaco Striedinger che riesce a fare meglio di Thomsen e si inserisce al sesto posto. Ora Innerhofer

12.48: Il tedesco Dressen poco incisivo fin dalle prime battute: è penultimo, ottavo, a 2”54 dalla testa

12.46: Qualche sbavatura per il norvegese Thompson, che si inserisce al sesto posto a 1”28 da Mayer

12.44: Bella prova dello statunitense Cochrane-Siegle che si inserisce al terzo posto a 66 centesimi dalla vetta

12.42: Il leader di Coppa Beat Feuz fa gara controllata e conclude al terzo posto a 79 centesimi da Mayer ma anche lui domani sarà un fattore

12.40: Bella prova dell’elvetico Mauro Caviezel che fa gara parallela rispetto a Mayer e chiude al secondo posto con 11 centesimi di ritardo

12.38: Il francese Bailet chiude la sua prova con un ritardo abissale: 3”45

12.36: Attenzione a Mayer in vista della gara di domani. L’austriaco fa segnare il miglior tempo con 1”01 di vantaggio su Bennett

12.34: Lo statunitense Bennett chiude con 48 centesimi di vantaggio su Kriechmayr

12.32: 2’28”27 il primo tempo di riferimento fatto segnare dell’austriaco Kriechmayr che non ha dato l’impressione di spingere a fondo

12.29: Il primo a partire sarà l’austriaco Kriechmayr, un pezzo da novanta

12.26: Questi i pettorali degli azzurri al via: Innerhofer 11, Paris 19, Marsaglia 21, Buzzi 23, Fill 30, Casse 31, Cazzaniga 50, Tonetti 58, Schieder 60, Bosca 65, Prast 73

12.23: È il giorno del ritorno di Innerhofer in coppa del mondo. Vedremo a che punto è con la condizione che non potrà essere ottimale

12.20: In programma oggi l’ultima prova della discesa libera che è in programma sabato ma che potrebbe essere posticipata a domenica per via del maltempo

12.16: Fine settimana cruciale per Dominik Paris che non è uno specialista della pista svizzera ma se dovesse trovare un buon risultato farebbe un passo avanti nella classifica generale

12.13: È un week end cruciale quello in arrivo per l’esito della Coppa del Mondo. L’equilibrio regna sovrano e le tre gare in programma, combinata, slalom e discesa, potrebbero indirizzare la classifica generale

12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza e ultima prova della tradizionale discesa libera di Wengen in Svizzera

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista del Lauberhorn, dunque, gli “Uomini-Jet” potranno testare nuovamente il terreno per la seconda volta, in vista della attesissima discesa in programma sabato.

Dalle ore 12.30, quindi, i protagonisti del Circo Bianco saranno di nuovo impegnati sui 4480 metri della splendida pista elvetica, con alcuni punti iconici come il salto dell’Hundschopf, la Minschkante, fino al celebre passaggio sotto il ponte della ferrovia. In poche parole uno dei tracciati nei quali tutti vogliono gareggiare e, soprattutto, vincere.

Dopo quanto visto nella prima prova disputata nella giornata di martedì gli italiani partono con fiducia per questa seconda prova. Dominik Paris ha concluso al terzo posto a soli 14 centesimi da Mauro Caviezel, quindi Mattia Casse era quarto a 19, con Matteo Marsaglia sesto a 88. Rivedremo nuovamente all’opera anche Christof Innerhofer (ventitreesimo martedì) e Peter Fill, ancora alla ricerca della migliore condizione, quindi Emanuele Buzzi (trentasettesimo nella prima prova) che torna sul luogo del brutto infortunio di un anno fa.

La seconda, ed ultima, prova della discesa libera di Wengen scatterà alle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta, per capire chi si presenterà nel migliore dei modi al grande appuntamento di sabato.

