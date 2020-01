LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: Acerbi risponde a Dzeko, il derby termina in pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

19.59 Pagelle:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5; Santon 6.5 (83′ Kolarov 6), Mancini 7, Smalling 5, Spinazzola 6.5; Veretout 6.5 (89′ Pastore s.v.), Cristante 6.5; Under 7, Pellegrini 6.5, Kluivert 6.5 (81′ Perotti s.v.); Dzeko 7. All. Fonseca 7.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5 (46′ Patric 5.5), Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Lucas Leiva 5, Luis Alberto 5.5 (71′ Parolo 6), Lulic 6; Correa 5.5 (75′ Caicedo 6), Immobile 6. All. Inzaghi 6.

19.57 Roma che fa gioco e arriva alla rete solamente una volta nonostante abbia effettuato più di venti tiri, Lazio che resiste e conquista un punto prezioso in una partita difficile come il derby.

94′ Fine della partita, Roma-Lazio 1-1.

93′ Giallo per Immobile per proteste per un fallo laterale.

91′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Fuori Veretout e dentro Pastore per la Roma.

88′ Dzeko di testa colpisce centralmente non creando problemi al portiere della Lazio.

86′ Kolarov in mezzo per Pellegrini che al volo colpisce male.

84′ Fuori Santon e dentro Kolarov per la Roma.

82′ Giallo per Lulic che stende Under che stava per rientrare verso la porta.

80′ Under spacca la difesa e serve Dzeko che chiama al miracolo Strakosha che in tuffo evita la rete.

78′ Immobile di testa dopo una punizione, para Pau Lopez.

76′ Fuori Correa e dentro Caicedo per la Lazio.

74′ Stop e tiro di Kluivert, pallone fuori di poco.

72′ Fuori Luis Alberto e dentro Parolo per la Lazio.

70′ Miracolo di Strakosha su Dzeko che di punta aveva colpito il pallone ma il portiere biancoceleste riesce a spazzare.

68′ Lazio che torna a difendersi bassa, Roma che attacca a testa bassa.

66′ Possesso palla Roma che accusa stanchezza nei suoi esterni.

64′ Giallo per Milinkovic-Savic per una trattenuta su Santon.

62′ Primo contropiede della Lazio con Lulic che serve Immobile dentro l’area di rigore che apre il piatto ma non trova la porta.

60′ Pellegrini verso Dzeko ma non riesce a girare di testa la palla verso la porta.

58′ Bella giocata di Pellegrini che viene steso da Lucas Leiva fuori area.

56′ Cristante prova l’imbucata per Dzeko ma il pallone è troppo lungo.

54′ Giallo per Dzeko che ferma Luis Alberto lanciato in contropiede.

52′ VAR, l’arbitro va a rivedere decidendo di non dare calcio di rigore per non volontarietà di Patric.

51′ RIGORE per la ROMA, giocata strepitosa di Under che con una giocata fantastica mette poi il pallone in mezzo per Kluivert che viene steso da Patric.

49′ Spinazzola riesce a mettere una palla a rimorchio per Veretout che non trova la porta da ottima posizione!

47′ Fuori Luiz Felipe e dentro Patric per la Lazio.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.50 Dominio della Roma che arriva al gol con Dzeko ma cinque minuti dopo la Lazio che fino a quel momento non è riuscita a giocare, riesce a trovare il pareggio con un grave errore di Pau Lopez che regala il pallone ad Acerbi che non sbaglia.

A tra poco per il secondo tempo.

45′ Finisce il primo tempo, Roma-Lazio 1-1.

43′ Palo di Pellegrini con un tiro a giro da fuori area!

41′ Giallo per Luiz Felipe per un fallo precedente a centrocampo.

39′ Kluivert ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

37′ Luiz Felipe con una grande copertura riesce a coprire su Dzeko dopo l’imbucata di Pellegrini.

35′ Gooooooooooooooooool, Acerbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Pau Lopez con una follia dopo un corner rilancia la palla in area ostacolandosi con Smalling, Acerbi insacca tutto solo, Roma-Lazio 1-1.

33′ Lulic dalla sinistra rientra e tira, pallone che finisce fuori.

31′ Lazio che soffre e non riesce a trovare gli attaccanti dopo il primo pressing.

29′ Santon per Dzeko che prova a superare Acerbi ma il centrale della nazionale recupera il pallone.

27′ Ancora Dzeko vicino al raddoppio, prima di piatto (con salvataggio di Luiz Felipe sulla linea) e poi di testa va vicino alla doppietta personale.

25′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Dzekoooooooooooooooooooooooo, errore in uscita di Strakosha che sbaglia il tempo dell’intervento e di testa Dzeko non tradisce, Roma-Lazio 1-0.

23′ Kluivert prova il cross per Under dentro l’area di rigore, pallone fuori dalla portata dal nazionale turco.

21′ Lazio che preferisce non alzare il baricentro e agisce in contropiede mentre la Roma comanda il gioco con un baricentro molto alto.

19′ Under per Dzeko dentro l’area di rigore, ma Acerbi allunga la gamba e riesce a fermare il pallone prima del tiro di Dzeko.

17′ Smalling ferma in velocità Immobile che era scappato alla marcatura a zona della Roma.

15′ Kluivert prova la percussione dentro l’area di rigore, ferma tutto Acerbi.

13′ Mancini di testa serve Cristante che tira da fuori, pallone deviato che finisce fuori.

11′ Lazio che prova a ripartire in contropiede ma la difesa della Roma è molto alta e non permette l’attacco della profondità.

9′ Spinge la Roma, Pellegrini mette in mezzo per Mancini che di testa colpisce male.

7′ Dzeko a rimorchio per Veretout che dentro l’area di rigore colpisce male.

5′ Partita molto tattica in questo inizio, Roma che prova a fare la partita.

3′ Under dalla destra prova a mettere in mezzo per Dzeko, ma la palla nel momento del cross passa la linea di fondo.

1′ Inizia la partita!

17.55 Giocatori nel tunnel d’ingresso, tra poco il fischio d’inizio.

17.51 Tra pochi minuti l’ingresso in campo delle due squadre, tutto pronto all’Olimpico.

17.48 Ecco il riscaldamento della Lazio:

17.45 Ventitré gol in 19 presenze in questa Serie A per Ciro Immobile: in 39 degli 87 campionati a girone unico, l’attaccante della Lazio sarebbe già capocannoniere del torneo.

17.42 Edin Dzeko ha segnato 70 gol con la Roma: in caso di rete, il bosniaco raggiungerebbe Dino Da Costa all’ottavo posto della classifica all time dei giallorossi.

17.39 La Roma ha subito in media 11.1 tiri a partita: è la squadra che ne ha subiti di meno in tutto il campionato.

17.36 Momento magico per la Lazio, che ha vinto le ultime 11 partite di campionato: in precedenza le quattro squadre che hanno ottenuto 12 successi hanno poi conquistato lo Scudetto.

17.33 Ecco il riscaldamento della Roma:

17.30 La Roma va meglio in trasferta che in casa: i giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila in casa. Non ne perdono tre di fila dal 2005.

17.27 Negli anni 2000 il derby di Roma è la sfida che ha registrato il maggior numero di cartellini rossi nei top 5 campionati europei: sono state ben 24 le espulsioni negli ultimi 20 anni.

17.24 E’ di Daniele De Rossi nel 2017 l’ultima rete della Roma nel derby di ritorno: dall’allora i giallorossi non sono riusciti più a segnare nella seconda stracittadina della stagione.

17.21 Nel 2012-2013 l’ultima stagione in cui la Lazio ha chiuso entrambi i derby senza sconfitta: all’andata è finita 1-1.

17.18 Questa sera si gioca il derby di Roma numero 152 in Serie A: il bilancio è di 54 vittorie per i giallorossi, 38 per i biancocelesti e 59 pareggi.

17.15 Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

17.12 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Roma-Lazio derby che vale per il campionato Serie A Tim 2019/2020.

Orario, probabili formazioni e come vedere Roma-Lazio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Lazio big match della Serie A Tim 2019-20, presentare il derby di Roma non è facile ma per la capitale è l’evento più atteso e per le due squadre può voler dire una carica emotiva che può durare per quasi tutta la stagione.

Roma che proviene dalla vittoria contro il Genoa in campionato e dalla brutta sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus per 3-1 nonostante un bellissimo secondo tempo. Gli infortuni causano di formazione per Fonseca che manderà in porta Pau Lopez, centrali i titolari Smalling e Mancini. Terzini Kolarov e Santon nonostante restano vivi i ballottaggi con Florenzi e Spinazzola. Mediana obbligata con Veretout e Cristante per il pesante infortunio occorso a Diawara pochi giorni fa. Trequarti con Lorenzo Pellegrini trequartista con gli esterni d’attacco che saranno Kluivert e Under a supporto dell’unica punta Dzeko, ritornano in panchina Perotti e dopo due mesi anche Pastore che faranno compagnia a Kalinic.

Lazio che tranne lo stop in Coppa Italia contro il Napoli per 1-0, vive un momento felice in campionato che non conosce sosta oramai da tempo ma arriva la prova più difficile per la squadra di Simone Inzaghi, il derby. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Strakosha, il trio di centrali difensivo sarà formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Esterni di centrocampo a tutta fascia saranno Lazzari a destra e il capitano biancoceleste Lulic a sinistra, mediana titolare con Milinkovic–Savic, Lucas Leiva e il ristabilito Luis Alberto, dalla panchina Parolo. Attacco con il capocannoniere Immobile che sarà affiancato da Correa oramai completamente a disposizione, panchina per Caicedo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Lazio, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

