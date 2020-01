LIVE Patrasso-Venezia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Promitheas Patrasso – Umana Reyer Venezia, match che chiude il girone d’andata delle top-16 di Eurocup 2019-2020. Al momento ambedue i sodalizi, i quali fanno parte del gruppo F, vantano lo stesso record, un successo e una sconfitta, e una vittoria fuori casa permetterebbe ai lagunari di fare un passo deciso verso la qualificazione ai quarti di finale.

Ad ogni modo, non sarà affatto facile vincere in casa dei greci del Patrasso, un team veramente solido che, attualmente, occupa anche la terza posizione in classifica nel campionato ellenico. I campioni d’Italia dovranno tirare fuori il coniglio dal cilindro, poiché sovente, quest’anno, non sono riusciti a giocare la loro migliore pallacanestro lontano dal pubblico amico.

Il sodalizio del capoluogo veneto, tuttavia, arriva a questo match probabilmente con una fiducia mai avuta prima in stagione, poiché forte di tre successi consecutivi incluso quello di settimana scorsa proprio nella seconda manifestazione continentale contro Brescia che ha messo fine alla striscia di nove vittorie consecutive di lombardi.

