LIVE Milan-Udinese 0-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: ospiti vicinissimi al raddoppio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

28′ Kjaer trova bene il tempo ma non riesce ad indirizzare bene verso la porta di Musso. Sta crescendo il Milan in questi ultimi minuti.

27′ Sema trattiene Castillejo che gli stava scappando via sulla fascia, primo cartellino giallo estratto da Pairetto. Punizione dalla trequarti per il diavolo.

25′ Dal susseguente corner Romagnoli sfrutta la sponda aerea di Kessié ma dall’area piccola non trova di testa lo specchio della porta.

Loading...

Loading...

24′ Proteste veementi di Leao che chiede un tocco di mano di Troost-Ekong sul suo passaggio verso l’area di rigore. Pairetto concede solo l’angolo.

23′ Leao parte in velocità sulla sinistra, bravo Becao a recuperare e chiude in angolo. Non incisivo da corner il Milan, unica squadra in campionato a non aver mai segnato da questa circostanza.

21′ Anticipato in calcio d’angolo Ibrahimovic. Fallo in attacco dei rossoneri sul successivo corner.

20′ Rossoneri in netta difficoltà, soprattutto sulle fasce con Larsen e Sema che hanno iniziato molto bene questo match.

18′ Sbaglia Larsen in impostazione consegnando palla ad Hernandez che però sbaglia a sua volta il servizio per Ibrahimovic.

16′ OCCASIONE UDINESE!!! Sema sfonda sulla fascia sinistra contro Conti, mette in mezzo per la girata di Lasagna che sfiora l’incrocio dei pali!

15′ Alta la soluzione di Ibrahimovic, nulla da fare per i rossoneri.

14′ Si guadagna un interessante calcio di punizione Bennacer che slalomeggia sulla trequarti ospite.

13′ Pallino del gioco in mano all’Udinese, con il Milan che non mette grande pressione all’iniziativa bianconera.

11′ Ancora aggressivi gli ospiti, Donnarumma respinge coi pugni l’insidioso cross dalla destra di Fofana.

9′ Provano a reagire i rossoneri con il colpo di testa da punizione di Hernandez, palla ampiamente alta.

7′ Goooooooool!!! Stryger Larsen!!!!!! Udinese in vantaggio!!!! Donnarumma esce in maniera rischiosa sulla trequarti campo, si scontra con Lasagna e il danese è bravissimo a non sbagliare a porta vuota. MILAN-UDINESE 0-1.

6′ Ibrahimovic apre sull’esterno per Hernandez, il cui cross è però troppo lungo per Castillejo.

5′ Il Milan cerca con i lanci lunghi la spizzata aerea di Ibrahimovic, ben contenuto però dai centrali bianconeri.

3′ Ritmi alti in questo inizio con gli ospiti subito aggressivi sui portatori di palla rossoneri.

1′ Inizia la partita!

12:31 Squadre a centrocampo per il consueto saluto pre partita.

12:25 Fanno il loro ingresso in campo i giocatori. Tutto pronto per il fischio d’inizio davanti agli oltre 60000 di San Siro.

12:22 Gli ospiti partono con un atteggiamento più difensivo, scegliendo uno schieramento a 5. I due laterali possono però avanzare sulla linea di centrocampo per passare ad un 3-5-2, modulo utilizzato nelle ultime partite da Gotti.

12:19 Mancano circa 5 minuti all’ingresso delle due squadre sul terreno di gioco.

12:16 L’arbitro di questo incontro sarà Luca Pairetto: con lui il Milan ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio nelle 3 partite disputate; i friulani hanno invece colto 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte nei 9 match arbitrati dal fischietto di Torino.

12:13 Dopo l’1-0 della gara d’andata i friulani potrebbero ottenere 2 successi contro il Milan nella stessa stagione per la seconda volta nella loro storia dopo averlo fatto nella stagione (2016/17).

12:10 I ragazzi di mister Gotti hanno perso 6 delle 9 partite disputate (con 2 vittorie e 1 pareggio), con una media gol di appena 0,78, subendone invece 2,0 di media.

12:07 L’Udinese non ha subito gol nelle ultime 2 uscite. I friulani non tengono la porta inviolata per 3 match consecutivi dal marzo 2014, quando sulla panchina sedeva Francesco Guidolin.

12:04 Il Milan non vince in casa da 4 partite di campionato; non dovesse cogliere il successo in questa giornata andrebbe a pareggiare il record di 5 gare senza vittoria del maggio 2016 (con in panchina Mihajlovic per 3 partite e Brocchi per le altre 2).

12:01 Gli ospiti hanno giovato della promozione da vice ad allenatore di Luca Gotti: con lui infatti la media punti è di 1.6 a gara (14 in 9 incontri); con Igor Tudor la media era di 1,0 a partita (10 in 10 incontri).

11:58 Partita molto importante per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese cerca il primo gol davanti ai propri tifosi in questa sua nuova avventura milanese; una realizzazione quest’oggi permetterebbe inoltre all’ex Los Angelses Galaxy di raggiungere David Trezeguet al decimo posto nella classifica dei migliori marcatori in Serie A (entrambi attualmente a quota 123).

11:55 I rossoneri hanno il peggior attacco interno dell’intero campionato con una media di 0,78 gol realizzati a partita.

11:52 Milan e Udinese sono, insieme all’Inter, le squadre che hanno tenuto inviolata la propria porta in più partite in questa Serie A (sette volte).

11:49 A San Siro nelle 44 sfide disputate sono 24 i successi per il diavolo, 15 i pareggi e 5 le vittorie bianconere.

11:46 Confronto numero 90 in campionato tra le due compagini: i rossoneri comandano con 39 vittorie, 33 sono i pareggi e 17 i successi ospiti.

11:43 Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjær, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli.

Udinese (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Beaco, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

11:40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Milan-Udinese, partita valida per la prima giornata di ritorno della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Udinese

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Udinese, match della Serie A Tim 2019-20. I rossoneri cercano una vittoria interna che in campionato manca dal 31 ottobre (1-0 contro la Spal). Un successo vendicherebbe la sconfitta dell’andata e avvicinerebbe gli uomini di Stefano Pioli alla zona Europa. I friulani vengono da tre successi e con un successo a San Siro scavalcherebbero proprio i padroni di casa in classifica.

Il Milan viene dal prezioso successo per 2-0 di Cagliari e in settimana ha ufficializzato gli arrivi del difensore Simon Kjær (in sostituzione di Mattia Caldara tornato all’Atalanta) e del portiere Asmir Begovic (che sarà il nuovo secondo dopo la partenza di Pepe Reina in direzione Aston Villa). L’estremo difensore bosniaco è pronto a giocare titolare se Donnarumma non dovesse farcela, ma il nazionale italiano è oggi favorito per una maglia da titolare. Le fasce difensive saranno presidiate da Conti e dall’insostituibile Hernandez (Calabria ha lavorato a parte, così come Musacchio), con il neo acquisto Kjær e capitan Romagnoli centrali difensivi. In mezzo al campo ai lati di Bennacer e Kessié, Bonaventura è favorito su Calhanoglu per la fascia sinistra con Castillejo ad agire a destra. Attacco a due con Leao e Ibrahimovic, atteso al primo gol davanti al proprio pubblico. Esclusi nuovamente Suso, Paquetà e Piatek, sempre più ai margini della squadra.

L’Udinese di Luca Gotti viene come detto da tre successi consecutivi (Cagliari, Lecce e Sassuolo), con l’ultima affermazione per 3-0 in casa contro i neroverdi ottenuta grazie alle reti di Okaka, Sema e De Paul. A difendere i pali della porta friulana ci sarà Musso. Nella difesa a tre dovrebbero agire Becao (autore del gol partita dell’andata), Troost-Ekong e Nuytinkc. Esterni di centrocampo saranno Stryger Larsen e Sema, con Fofana e De Paul ai lati del regista Mandragora. Attacco a due con Nestorovski favorito a fare coppia con Okaka.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Udinese, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse