LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: Northug, Cologna e Roethe promettono spettacolo, Panisi e Brigadoi outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.30: Andamento lento nella gara femminile, ritmo rallentato e gruppo che si ricompatta, gara meno dura di quello che ci si poteva aspettare senza la nevicata

8.28: Gruppo sulla salita che porta verso Pozza di Fassa

8.24: Nessuno vuole tirare adesso, nella notte è caduto qualche centimetro di neve che sta rallentando i binari, per chi sta davanti fatica doppia e dunque non tutti sono disposti a fare l’andatura

Loading...

Loading...

8.23: Nella gara femminile svedesi a fare l’andatura, gruppo allungato ma compatto

8.21: Cinque atleti davanti nella gara maschile grazie all’azione di Thele

8.17: Ripreso Impala, ora l’andatura viene fatta dal norvegese Thele, gruppo allungatissimo e gruppetto di sette uomini davanti con piccolo vantaggio rispetto al gruppo

8.15: In campo femminile l’andatura è fatta dalla svedese Magdalena Pajala, Britta Johansson Norgren tra le prime e c’è anche Sara Pellegrini, ex azzurra di fondo, nel gruppo di testa

8.13: Roethe è nelle prime posizioni del gruppo e questo denota, oltre che grande condizione (ma quello lo dimostra il terzo posto di Oberstdorf ieri) anche volontà di essere protagonista del norvegese

8.10: E’ lo svedese Bob Impola a prendere un piccolo vantaggio quando siamo circa al terzo km di gara

8.06: Ritmo non elevatissimo, come da programma nella prima parte di gara. Al via, tra gli altri, anche il motociclista Marco Melandri e l’ex portiere azzurra Francesco Toldo

8.03: Gruppo compatto con tutti i migliori davanti nel primo km di gara che presenta una salita piuttosto impegnativa

8.00: Partita la Marcialonga al maschile

7.55: Percorso classico con gli atleti che raggiungeranno Cavalese da Moena, transitando per Canazei, Predazzo, Lago di Tesero e lungo l’ultima rampa in località Cascata, che spesso fa selezione prima dell’arrivo.

7.51: Partita la gara femminile

7.49: Per l’Italia in campo maschile c’è attesa per le prove di Gilberto Panisi, Matteo Tanel e Mauro Brigadoi, mentre in campo femminile si punta su Chiara Caminada

7.45: Alle 7.50, invece, prenderà il via la gara femminile con qualche star del passato in coppa del mondo come la svedese Britta Johansson Norgren che se la vedrà per la vittoria con la ceca Katherina Smutna ma attenzione anche alle norvegesi Astrid Øyre Slind e Kari Vikhagen Gjeitnes e alle svedesi Lina Korsgren ed Elin Mohlin

7.41: Al via anche i vincitori delle ultime due stagioni, il norvegese Eliassen e il russo Chernousov

7.38: promette grande spettacolo la edizione numero 47 della Marcialonga che, in campo maschile, metterà di fronte gli specialisti delle lunghe distanze e i protagonisti attuali di Coppa del Mondo come Roethe, ieri terzo nello Skiathlon di Oberstdorf e Cologna, ieri settimo in Germania e poi c’è la “variabile” Northug, il fuoriclasse norvegese che, dopo avere vinto tutto, si cimenta nella gara più lunga

7.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e agli appassionati di sport invernali, benvenuti alla diretta live della edizione 2020 della Marcialonga

La presentazione della Marcialonga 2020 – Programma, orari, Tv della Marcialonga 2020

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione numero 47 della Marcialonga, gara internazionale di granfondo, che prenderà il via da Moena con oltre 7 mila atleti e appassionati che si daranno battaglia sui 70 km che portano fino a Cavalese da percorrere rigorosamente a tecnica classica.

L’attesa in campo maschile è tutta per tre super campioni, due dei quali hanno caratterizzato gli ultimi tre lustri di Coppa del Mondo, il norvegese Petter Northug, che si è ritirato già da tre anni dall’attività internazionale, lo svizzero Dario Cologna che invece non più tardi di ieri, ha conquistato un ottimo settimo posto nello Skiathlon di coppa del Mondo a Oberstdorf, dove al terzo posto si è piazzato Sjur Roethe, altro protagonista della Marcialonga di oggi, norvegese, tre volte oro iridato in staffetta ai Mondiali, che si regala 70 km in classico come premio per essere tornato sul podio di una gara di Coppa del Mondo. Attenzione anche agli specialisti delle lunghe distanze, come il vincitore dello scorso anno, Petter Eliassen. l’ex nazionale norvegese Tord Asle Gjerdalen o gli ex medagliati iridati o olimpici russi Maksim Vylegžanin, Aleksandr Panžinskij, Ilya Chernousov, vincitore dell’edizione 2018, Alexander Legkov ed Evgenj Dementiev. Al via anche il britannico Andrew Musgrave. Per l’Italia al via Gilberto Panisi, Matteo Tanel e Mauro Brigadoi.

In campo femminile favori del pronostico per le due atlete più attese, la svedese Britta Johansson Norgren e la ceca Katerina Smutna che si danno battaglia spesso e volentieri nelle granfondo. Attenzione anche alle norvegesi Astrid Øyre Slind e Kari Vikhagen Gjeitnes e alle svedesi Lina Korsgren ed Elin Mohlin, mentre tra le italiane punta in alto Chiara Caminada.

OA Sport seguirà in diretta la edizione numero 47 della Marcialonga, gara internazionale di granfondo, con partenza da Moena (con colpo di cannone) alle 7.50 per la gara femminile e alle 8.00 per la gara maschile, minuto per minuto per non perdere nemmeno un attimo della festa dello sci di fondo sulle nevi delle Valli di Fiemme e Fassa.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse