LIVE Maccabi-Olimpia Milano 69-63, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: i meneghini lottano per 40′ ma cedono nel finale

22:08 Si chiude qui la nostra diretta live, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento alla prossima diretta!

22:07 Wilbekin domina il duello con Rodriguez mettendo a referto 22 punti contro gli 8 dello spagnolo (3/11 al tiro). Il vero Mvp della partita è però Othello Hunter, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi. Milano ha 11 punti da Sykes e 10 da Nedovic.

69-63 TERMINA QUI!! 1/2 di Hunter e Maccabi che mantiene l’imbattibilità interna. L’Olimpia ci crede fino all’ultimo, toccando il -3 sulla tripla di Sykes, ma il finale premia i padroni di casa.

Lunetta per Hunter a partita ormai chiusa.

0/2 ma la preghiera dall’angolo di Rodriguez non va.

Wilbekin pesca Hunter da sotto, fallo di Micov e liberi per lui. 20″ al termine.

Ricade male sulla caviglia il playmaker americano costretto al cambio. Ultimi 40″ e Maccabi a un passo dalla vittoria.

Sykes esce dal blocco, spara da 8 metri non trovando il fondo della retina.

Passi commessi da Wilbekin. Timeout per coach Messina. Ora Milano è costretta a mettere punti a referto per crederci ancora.

Sbaglia Sykes al tiro dalla rimessa. Ultimo minuto.

1′ e 13″ al termine del match, terza arbitrale al tavolo per sistemare i secondi sul cronometro.

Ultimi due di gioco dopo l’errore di Micov.

68-63 Wilbekin alza la parabola allo scadere! Canestro da campione vero.

66-63 SYKES!!!! TRIPLA ALLO SCADERE DEI 24″!!!

66-60 MICOV DA 3!!! ANCORA VIVA L’OLIMPIA!! Timeout per Sfairopoulos.

4′ al termine della partita.

66-57 1/2 dalla linea della carità per Hunter, in doppia doppia con 13 punti e 12 rimbalzi.

65-57 Clamoroso lay up fallito da Rodriguez e Dorsey punisce dall’angolo. Dal possibile -4 al -8 in un amen.

63-57 Hunter domina ancora dentro l’area e corregge il tiro corto di Wilbekin.

61-57 TRIPLA DI SYKES!!! Timeout Maccabi.

61-54 1/2 e 10 punti per l’americano.

60-54 Rodriguez spara in transizione da tre sfruttando il blocco granitico di Gudaitis! Poi altro fallo del lituano su Hunter.

Fatica tremendamente l’attacco di Messina in questo ultimo quarto. Milano che ha anche già raggiunto il bonus.

60-51 2/2 per il classe 1986.

Hunter riceve da Wilbekin, subisce fallo e andrà in lunetta.

7 minuti e mezzo al termine della partita.

58-51 ANCORA WILBEKIN!!! ALTRA TRIPLA!!

55-51 Risponde immediatamente Wilbekin! 17 punti per lui.

52-51 TRIPLA DI ROLL!!!

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!!

Perde palla Milano sull’ultimo tentativo e termina il quarto.

Ultimo minuto del terzo periodo.

52-48 1/2 per il grande ex della partita.

Meno di 2′ nel terzo quarto e liberi per Roll.

52-47 Wilbekin arriva a quota 14 sfruttando il cambio favorevole con Gudaitis.

50-47 Altri due per Roll.

50-45 Wilbekin porta a spasso la difesa e arma la mano di Dorsey da 3.

47-45 Roll si arresta dalla mezza distanza e mette i suoi primi punti.

47-43 2/2 per l’ex Avellino.

Liberi per Sykes.

47-41 Wilbekin serve un cioccolatino ad Hunter che sfrutta l’assenza dell’aiuto difensivo e schiaccia a due mani.

45-41 Biligha finta il tiro, parte a sinistra dalla punta e realizza per il -4.

5′ giocati in questo terzo quarto.

45-39 RISPONDE SYKES DA 3!!

45-36 Dorsey disorienta Gudaitis e dopo lo step back laterale spara la tripla.

42-36 Wolters buca la difesa ospite in penetrazione. Messina costretto al timeout. 11 punti in 3′ per i padroni di casa.

40-36 Tarczewski si mangia due punti e dall’altra parte Wilbekin non perdona, tripla e +4 gialloblù.

37-36 2/2 per lui.

Nedovic attacca il ferro, fallo di Hunter e liberi per il serbo.

37-34 Hunter corregge al volo da rimbalzo d’attacco. Partito a mille il Maccabi in questa ripresa.

35-34 Nedovic esce a ricciolo e realizza di mano destra alzando la parabola.

35-32 A segno col libero supplentare l’ex Darussafaka.

34-32 TRIPLA CON FALLO DI WILBEKIN!! POTENZIALE GIOCO DA 4 PUNTI.

SI RIPARTE A TEL AVIV!!

20:58 Milano avanti dunque all’intervallo, nonostante le 8 palle perse. Molti liberi sbagliati da ambo le parti: 4/10 per gli israeliani e 5/11 per le scarpette rosse. Wilbekin, Dorsey e Acy a quota 5 punti per i padroni di casa; per l’Armani 7 di un ottimo Della Valle e 6 di Nedovic (tutti nei primi minuto di gioco). Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa.

Rodriguez e Hunter non riescono a trovare la via del canestro e termina il secondo quarto.

31-32 Ultimo minuto di gioco nel secondo quarto che si apre con la tripla di Acy.

0/2 per l’argentino.

Scola fermato fallosamente sulla transizione 4vs1 milanese. Poteva ottenere sicuramente l’Olimpia da questa situazione.

28-32 RODRIGUEZ!!! Spara la tripla in faccia al lungo gialloblù!

28-29 Avdija riceve da sotto dal rimbalzo offensivo di Reynolds e segna il -1.

26-29 Scola si appoggia al tabellone in avvicinamento.

26-27 4′ al termine del secondo quarto e canestro valido per Jackson sulla stoppata irregolare di Biligha.

24-27 Fallo di Gudaitis sul tentativo di semigancio di Reynolds che dalla lunetta fa 1/2.

0/2 per l’ex Memphis Grizzlies. Timeout Sfairopoulos.

Fallo di Rodriguez sulla partenza in palleggio di Dorsey.

23-27 2/2 per il professore.

Micov attacca centralmente, fallo netto di Reynolds e lunetta per il serbo.

Bonus raggiunto da entrambe le squadre.

23-25 Dorsey fulmina Gudaitis e arriva fino in fondo con la mano destra.

6′ al termine della prima metà di gara.

Timeout per Milano. Messina ferma il gioco dopo la reazione israeliana.

21-25 Tripla in transizione di Dorsey!! 5-0 di parziale Maccabi.

18-25 Cohen corregge in tap-in l’errore di Hunter dopo il gioco a due con Wilbekin.

16-25 Non vale il canestro, solo rimessa per i padroni di casa.

Il fallo sembra essere arrivato ben prima del tentativo di tiro, arbitri al tavolo per rivedere la giocata.

19-25 Risponde Dorsey!!! Tripla realizzata e fallo subito.

16-25 DELLA VALLE!!! ESCE DAL BLOCCO E ARRIVA A SETTE PUNTI CON LA TRIPLA!

16-22 1/2 per l’ex CSKA.

Questa volta è il lituano a mandare in lunetta Hunter, bravo a girarsi a canestro dal post basso.

15-22 1/2 per il classe 1993.

Gudaitis va ancora forte a rimbalzo e si guadagna altri due liberi.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

15-21 Rodriguez batte la sirena del primo quarto con il palleggio, arresto e tiro laterale dopo rimbalzo d’attacco di Gudaitis. Termina il primo periodo.

15-19 1/2 per il centro americano.

Reynolds si guadagna la lunetta per una spinta di Biligha.

0/2 per il lituano.

Gudaitis lotta come un leone a rimbalzo, strappa il pallone a Reynolds e subisce il fallo antisportivo del lungo visto anche a Recanati e Reggio Emilia.

Ultimo minuto di gioco nel primo quarto.

14-19 2/3 per l’ex Reggio Emilia.

Della Valle lucra tre liberi fintando il tiro e subendo il fallo di Bryant.

14-17 Bryant con spazio realizza dalla lunga distanza dopo il rimbalzo offensivo catturato dagli israeliani.

11-17 Della Valle inventa si inventa un canestro dall’angolo allo scadere dei 24″.

11-15 1/2 per lui.

Liberi per Wilbekin, Olimpia in bonus a 3′ dal termine.

10-15 Roll attacca centralmente dal palleggio e trova in punta Micov che mette la tripla!!

10-12 Zoosman si prende la linea di fondo e arriva al ferro per il -2.

8-12 Acy schiaccia di prepotenza sul bel passaggio rapido di Hunter. Timeout televisivo.

6-12 Micov penetra e scarica per l’affondata a due mani di Tarczewksi.

6-10 Wilbekin brucia col primo passo Roll e appoggia al vetro di mano destra dopo aver fintato il passaggio in aria.

4-10 Tarczewski cattura il rimbalzo sull’errore di Scola e serve il taglio dello stesso argentino che segna in reverse.

Primi 3′ di gioco andati, ritmi altissimi in questo inizio.

4-8 Primi due per Wilbekin che buca la difesa meneghina in penetrazione.

2-8 Hunter corregge al volo in schiacciata sull’errore di Caloiaro.

0-8 ANCORA NEDOVIC!!! ALTRA BOMBA!!! SI ARRESTA IN TRANSIZIONE E PUNISCE LA DIFESA!!

Infrazione di 24″ dei padroni di casa. Milano ha inizio sicuramente col piglio giusto questo match.

0-5 Nedovic restituisce il favore al compagno alzando l’alley opp per il 5-0 milanese!

0-3 Nedovic apre la partita con una tripla in uscita dal blocco di Tarczewski.

SI PARTE!!

20:02 I QUINTETTI TITOLARI: MACCABI: Wilbekin, Caloiaro, Zoosman, Acy, Hunter; OLIMPIA MILANO: Sykes, Nedovic, Micov, Scola, Tarczewski.

19:59 In corso la presentazione delle squadre, pochi minuti all’inizio della contesa.

19:55 Milano non vince a Tel Aviv da più di 32 anni. Le squadre italiane in generale hanno una serie di 25 sconfitte consecutive.

19:50 Quindici minuti circa alla palla a due; l’incontro sarà diretto dai fischietti dello spagnolo Juan Carlos Garcia, del portoghese Sergio Silva e del serbo Milivoje Jovcic. Gli israeliani con 85.63 punti a gara vantano il quarto miglior attacco della competizione e sono la seconda miglior squadra per rimbalzi catturati (36.53 per partita). Milano dovrà fare molta attenzione alla pressione che i padroni di casa portano in difesa, caratteristica che li rende la miglior formazione in Eurolega per palloni rubati (8.16 a partita).

19:45 Dopo la rescissione di qualche giorno fa con Aaron White, l’Armani ha in giornata terminato il proprio sodalizio anche con il playmaker Shelvin Mack, fortemente voluto in estate dalle scarpette rosse. L’ex NBA, mai realmente positivo in maglia milanese pare prossimo alla firma con l’Hapoel Gerusalemme.

19.40 Diciottesimo confronto tra le due compagini, con gli israeliani che conducono nel computo delle vittorie per 11 a 6. In stagione l’exYad-Eliyahu Arena non è mai stata inviolata; nelle nove vittorie interne gli uomini di Sfairopoulos hanno battuto squadre del calibro di Barcellona, Fenerbahce e CSKA Mosca.

19:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valido per la ventesima giornata di Eurolega 2019-2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valido per la ventesima giornata di Eurolega 2019-2020. Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Ettore Messina nel doppio turno di Eurolega. Dopo la lezione subita ad Istanbul per mano dell’Efes, l’Olimpia si sposta in Israele per affrontare i padroni di casa nel Maccabi nella caldissima Menora Mivtachim Arena. Gli israeliani vivono un grande momento di forma: sono quattro infatti le vittorie consecutive per la banda di coach Ioannis Sfairopoulos che occupa ad oggi il terzo posto in classifica (13 vinte e 6 perse al pari di Barcellona e CSKA Mosca).

Nella partita di martedì sera in terra turca le scarpette rosse hanno tenuto testa alla capolista per i primi dieci minuti, poi il maggiore tasso tecnico ha fatto la differenza con l’Armani in doppia cifra di distacco per tutto il corso della partita, fino all’88-68 finale. Unici a salvarsi al Sinan Erdem Dome sono stati i due centri milanesi Kaleb Tarczewski e Arturas Gudaitis (10 punti e 6 rimbalzi per il primo, 11 e 7 per il secondo). I gialloblù di Tel Aviv vengono invece da una splendida vittoria interna contro il Barcellona (sulla carta la squadra da battere quest’anno) per 92-85. Contro i Blaugrana il migliore è stato Tyler Dorsey con 19 punti, seguito a ruota dall’uomo simbolo di questa squadra, Scottie Wilbekin con 18 punti. La guardia ex Darussafaka Istanbul miglior realizzatore e miglior assist-man dei suoi con 16.3 punti e 3.2 assist a partita.

Milano dovrà ancora fare a meno degli infortunati Riccardo Moraschini e Jeff Brooks e, nella giornata di ieri, ha rescisso il contratto con Aaron White, già accasatosi all’Iberostar Tenerife. Il Maccabi convive da inizio stagione con gli infortuni; nel penultimo turno ha recuperato Nate Wolters ma è ancora priva di Tarik Black (out dalla 12ª giornata e operato al ginocchio) e dell’idolo locale Omri Casspi (out dalla settima giornata e anch’egli alle prese con problemi al ginocchio), oltre che di John DiBartolomeo, out per la stagione.

Nella gara d’andata del Forum Milano colse una preziosa vittoria trascinata dai 20 punti di Luis Scola e dai 18 di Sergio Rodriguez. Agli ospiti non bastò la grande prova balistica di Scottie Wilbekin, che chiuse con 28 punti mandano 7 triple a bersaglio. Unico ex del match è il milanese Michael Roll, passato in Italia in estate proprio dalla formazione israeliana, con cui ha giocato dal 2017 al 2019.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.05, orario in cui è in programma la palla a due tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano.

