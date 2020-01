Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Ora analizzare le singole situazioni e capire come presentarsi a Trieste”

L’Italia è stata eliminata nei quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile: il Setterosa è stato battuto dalla Russia per 7-13 e deve dire addio non soltanto al trono continentale, ma anche, al momento, al pass olimpico, per il quale resterà l’ultima occasione a marzo nel torneo che si disputerà a Trieste. A fine gara hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Paolo Zizza, Giulia Gorlero, Elisa Queirolo e Chiara Tabani.

Questo il commento di Paolo Zizza: “Abbiamo giocato due tempi sinceramente. Tanti errori in fase di conclusione, ma soprattutto in fase difensiva abbiamo concesso troppo. La loro forza è nelle ripartenze, in alcune occasioni ci siamo fatti sorprendere, eravamo lenti nello scalare, loro hanno queste caratteristica. C’è stato un attimo in cui siamo rientrati, poi abbiamo concesso situazioni che contro queste squadre non puoi permetterti. Abbiamo perso sicurezza nei momenti importanti, dal 5-7 abbiamo forzato situazioni in cui ci siamo aperti troppo, nel finale ci siamo demoralizzati, non riuscendo a fare le cose che avevamo preparato. Ora dobbiamo analizzare le singole situazioni e capire come presentarsi a Trieste“.

Giulia Gorlero: “Questa partita mi è piaciuta dal punto di vista del carattere, ma è mancata lucidità in difesa, abbiamo concesso reti troppo semplici. Faremo di tutto per prendere questo pass, che vogliamo“.

Elisa Queirolo: “Non ho parole per descrivere la partita. Stavamo giocando bene, poi abbiamo smesso di giocare da Italia. E’ mancata lucidità in attacco, abbiamo preso contropiedi troppo spesso. Sappiamo che abbiamo una grande occasione a Trieste, ma dobbiamo reagire“.

Chiara Tabani: “Non è andata, ci credevamo tanto, però non è andata così. Dobbiamo andare avanti a testa alta, sta solo a noi dimostrare quello che vogliamo, ora bisogna puntare alla qualificazione olimpica. Nel girone non è andata a mille l’autostima, ma oggi pensavamo soltanto al presente. Ora dobbiamo prepararci per Trieste“.

Foto: Luigi Mariani LPS