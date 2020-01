LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: Settebello per volare ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Georgia, valida per la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: gli azzurri hanno vinto all’esordio lo scontro fondamentale con la Grecia, poi hanno superato, pur senza brillare, la Francia, fanalino di coda del Girone D. Con sei punti i campioni del mondo di Sandro Campagna ora dovranno soltanto certificare il primato, battendo la Georgia in una sfida che sulla carta non avrà storia, visto anche il recente confronto tra le due compagini in World League, con il nettissimo successo azzurro a Civitavecchia.

L’Italia, dopo la giornata di stop, nella gara di oggi, riabbraccerà Stefano Luongo, fermato per un turno col VAR, mentre di fronte gli uomini di Sandro Campagna si ritroveranno di fronte due vecchie conoscenze, ovvero Boris Vapenski, a lungo in Italia con l’Ortigia, e Fabio Baraldi, entrambi naturalizzati dopo aver giocato il 2019 in Georgia. Nonostante la loro presenza però, la Georgia, che pure è praticamente passata agli ottavi avendo vinto lo scontro diretto con la Francia, è lontana anni luce dal poter impensierire l’Italia, che dunque dovrà solo mostrare un pizzico in più di concentrazione rispetto a quanto fatto con i transalpini, per portare a casa i quarti di finale.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Georgia, valida per la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: oggi, sabato 18 gennaio, il match inizierà alle ore 14.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

